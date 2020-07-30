Кендалл Дженнер показала свій будинок у Лос-Анджелесі за $8,5 млн

24-річна американська супермодель Кендалл Дженнер показала інтер'єр свого будинку в Лос-Анджелесі (США), який придбала за 8,5 млн доларів (234 млн гривень).

Екскурсію зірка провела для журналу Architectural Digest. Модель з'явиться на обкладинці номера, який вийде вже у вересні, пише видання Mirror (огляд будинку дивіться нижче).

Апартаменти Дженнер виконані у світлих відтінках. В інтер’єрі богемного стилю переважають натуральні матеріали (каміння, дерево). Модель розповіла, що зробила такий дизайн, аби відчувати себе спокійно та розслаблено вдома.

Кендалл змінила початкову архітектуру, але зізналася, що її відразу вразила іспанська атмосфера будівлі. У питаннях оформлення дівчина працювала не тільки з дизайнерами, але також радилася з близькими. Старші сестри і мама підказали Кендалл, як правильно укомплектувати ванну і кухню, а Каньє Вест допомагав вибрати об'єкти сучасного мистецтва.

"Ми знаємо багатьох людей, які часто подорожують, бачили багато, але абсолютно нічого не дізналися про дизайн. Кендалл – не така. Вона сприйнятлива і впевнена в тому, що обирає", – розповів дизайнер Волдо Фернандес.

OBOZREVATEL також пропонує переглянути фото будинку Кендалл Дженнер:

Кендалл Дженнер показала свій будинок у Лос-Анджелесі Instagram @kendalljenner

Кендалл Дженнер показала свій будинок у Лос-Анджелесі Instagram @kendalljenner

Кендалл Дженнер показала свій будинок у Лос-Анджелесі Instagram @kendalljenner

Кендалл Дженнер показала свій будинок у Лос-Анджелесі Instagram @kendalljenner

Кендалл Дженнер показала свій будинок у Лос-Анджелесі Instagram @kendalljenner

Кендалл Дженнер показала свій будинок у Лос-Анджелесі Instagram @kendalljenner

Кендалл Дженнер показала свій будинок у Лос-Анджелесі Instagram @kendalljenner

Кендалл Дженнер показала свій будинок у Лос-Анджелесі Instagram @kendalljenner

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