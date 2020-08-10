Кемпбелл, Кроуфорд і Євангеліста в молодості: як виглядали легендарні супермоделі 90-х

У мережі поділилися архівним фото, на якому показали легендарних супермоделей 90-х Крісті Тарлінгтон, Наомі Кемпбелл, Лінду Євангелісту, Тетяну Патітц й Сінді Кроуфорд в молодості.

Відповідний знімок був опублікований в Twitter-акаунті "Истрорические фото". "Супермоделі 90-х. Крісті Тарлінгтон, Наомі Кемпбелл, Лінда Євангеліста, Тетяна Патітц, Сінді Кроуфорд. Губи не накачані ні у кого. Дивні якісь. США. 1990-ті", – прокоментували публікацію.

Наомі Кемпбелл, Лінда Євангеліста, Тетяна Патітц, Крісті Тарлінгтон і Сінді Кроуфорд Twitter-акаунт "Исторические фото"

Зазначимо, що фото викликало бурхливу реакцію в мережі. Багато користувачів порівняли супермодолей 90-х з нинішніми й заявили, що тоді дівчата виглядали набагато краще: красивіше і природніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше супермодель 90-х Наомі Кемпбелл взяла участь у відвертій фотосесії, яка пройшла в метро. На знімках 50-річна зірка позувала оголеною на платформі й у вагоні поїзда, прикриваючи інтимні частини тіла сумками.