Про вічну ялинку і найважливіший подарунок: новорічний бліц із Кекелією

Українська співачка, учасниця шоу "Жіночий Квартал" (студія "Квартал 95" ) і ведуча проєкту ЖВЛ на каналі "1+1" Віра Кекелія стала героїнею новорічного бліцінтерв'ю для OBOZREVATEL.

Знаменитість розповіла, як відзначатиме Новий рік-2021, які традиції і звичаї є в їхній родині, а також зізналася, що приніс їй рік, який минає і чого хоче досягти в наступному.

– Як відзначатимете Новий рік? І з ким?

– Зазвичай я зустрічаю Новий рік на сцені. Якщо ситуація в країні дозволить, тоді й цього разу в новорічну ніч у мене буде концерт. А Рома й Ваня чекатимуть на мене вдома. Мрію, щоб у цьому році до нас в гості приїхали мої батьки і брат із сім'єю, щоб я повернулася після виступу, відчинила двері – а там мене зустрічають усі мої, теплою великою компанією.

– Що вам приніс 2020 рік?

– 2020-й приніс нам сина – і це найголовніше, що відбулося не тільки в році, що минає, а й загалом у нашому житті. Ванька – це диво! Тепер я розумію – неважливо, що відбувається в світі, мій світ поряд.

Віра Кекелія з сином. Instagram Віри Кекелія

– Що побажаєте собі в Новому році? Чого хочете досягти в 2021?

– Побажаю собі, своїм рідним і близьким здоров'я – зараз це особливо важливо! Звичайно, достатку і благополуччя. У 2021-му я хочу зростати як артистка, розвиватися й підкорювати нові горизонти. Мрію, щоб нарешті відкрили кордони, і ми могли подорожувати всією сім'єю, пізнавати світ. Ось такі прості бажання.

– Чи є у вас якісь традиції на Новий рік? І на Різдво?

– На свято завжди хочеться бути з найближчими людьми. Тому наша головна традиція – зустрічати Новий рік і Різдво разом із родиною, розділяючи радість одне з одним. Де б я не була цього дня, для мене важливо приїхати додому і відзначити свято з рідними. На Різдво завжди гостюємо в батьків, але цього року підемо в Карпати втрьох – нашою маленькою сім'єю.

Віра Кекелія з чоловіком Романом Дудою. Instagram Віри Кекелія

– Які страви на вашому столі завжди бувають в новорічні та різдвяні дні?

– Це більше питання до наших з Ромою мам (сміється). Для моєї приїзд дітей у гості – це "команда "на старт", щоб починати готувати всілякі смачні страви. До того ж, напередодні нашого виїзду вона збирає замовлення всіх членів сім'ї: брат завжди просить торт "Наполеон", тато – мамалигу і смажену курку, Рома – олів'є, а я – люблю все, що вона готує. Ми збираємося у батьків за великим столом, балакаємо, об'їдаємося і довго не можемо розлучитися – це найщасливіші моменти!

– Прикрашаєте ялинку? Живу чи штучну?

– У батьків досі збереглася штучна ялинка з тих самих радянських часів – дуже гарна й пишна. І це дуже круто! Ми її ніяк не апгрейдили, навіть старі іграшки залишилися. Це мені дуже подобається, тому що відразу повертає в дитинство. А вдома в Києві ми ялинку не ставимо – буває, збираємо ялинкові гілочки для аромату в квартирі й прикрашаємо кімнату святковим декором: різними світильниками, гірляндами. Це створює такий затишок, що ми не можемо потім від них відмовитися, і вони залишаються висіти цілий рік. Усі друзі, які до нас приходять, кажуть: "У вас Новий рік – цілий рік".

Віра Кекелія зустрічає Новий рік. Instagram Віри Кекелія

– Як відзначали Новий рік і Різдво в дитинстві?

– У нас був дуже дружний будинок, де всі ладнали між собою, ходили одне до одного в гості, носили кутю сусідам на Різдво. У дитинстві це були найкрутіші свята, бо переходячи з квартири до квартири, ми отримували нові частування й багато цукерок, якими всіх дітей просто задаровували.

На Новий рік я і брат завжди прикрашали ялинку, а батьки ховали під нею подарунки. До речі, ми з ним якоїсь миті "розкусили" їх, але довгий час удавали, що віримо в Діда Мороза, аби не засмучувати тата й маму. Тато досі дістає ту саму ялинку й прикрашає її, бо знає: ми з братом обов'язково приїдемо в гості. І ці приїзди до батьків залишаються найдушевнішими, найтеплішими й до сліз добрими моментами.

– Чи вірите ви в ворожіння? Ворожили колись на новорічні або різдвяні свята?

– Зараз у ворожіння я не вірю, але пам'ятаю, як у підлітковому віці ми зі шкільними подружками ворожили на імена хлопчиків, які нам подобалися, і віск виливали, і на картах ворожили, навіть із тремтячими колінами йшли з черевиком на перехрестя, щоб кинути його й дізнатися, в якій стороні суджений-ряджений (сміється). У що я завжди вірила, так це в здійснення бажань. Пам'ятаю, писала свої бажання на папірцях, клала під подушку, а вранці витягувала одну – з тим, яке обов'язково здійсниться. Колись навіть записувала їх у зошит. Як я здивувалася, коли одного разу прочитала його й зрозуміла, що абсолютно всі здійснилися!

Віра Кекелія перед виходом на сцену. Instagram Віри Кекелія

– Чи вірите ви в новорічні та різдвяні звичаї?

– Я не забобонна і не особливо дотримуюся звичаїв. Але для мене важливі ті традиції, які ми самі встановлюємо в своїй родині. Такі, як, наприклад, на всі свята збиратися разом, щоб розділити з рідними найщасливіші моменти. Цього року моя сім'я стала ще більшою, отже з'являться нові традиції. І ще одне залишається незмінним з року в рік – це любов і віра в те, що всі мрії здійсняться!

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL нещодавно Віра Кекелія дала ексклюзивне інтерв'ю після пологів. Зірка розповіла, як поєднує роботу й материнство, чи готова вона ще до однієї дитини, а також зізналася, чому не показує свого первістка на публіці.