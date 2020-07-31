Кейт Міддлтон похвалилася відпочинком із сім'єю на островах

Ольга Веркалець Люди 18:23, 31.07.2020 Оновлено: 18:43, 31.07.2020

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон і принц Вільям разом із дітьми провели відпустку на островах Сіллі в Англії.

На островах королівська сім'я насолоджувалася природою та активно проводила час (фото дивіться нижче).

У відпустці на островах сімейство провело декілька днів – 31 липня вони повинні будуть повернутися в свою заміську резиденцію Анмер-Холл у Норфолку, де провели місяці самоізоляції.

Королівська сім'я на островах Саллі
Фото: Matt Porteus/Kensington Palace

Відзначимо, що принц Вільям разом із мамою, принцесою Діаною, батьком, принцом Чарльзом, а також молодшим братом Гаррі вже відпочивав тут у 1989 році.

Кейт Міддлтон у саду "Назад до природи"
Фото: Matt Porteus/Kensington Palace
Принцеса Шарлотта
Фото: Matt Porteus/Kensington Palace

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британський дизайнер Скотт Хеншелл розкрив секрети, якими користується герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, щоб не порушувати королівський етикет неналежним одягом і не виглядати старшою за свої роки.

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