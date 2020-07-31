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Кейт Міддлтон похвалилася відпочинком із сім'єю на островах

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
1,4 т.
Кейт Міддлтон похвалилася відпочинком із сім'єю на островах

Кейт Міддлтон похвалилася відпочинком із сім'єю на островах. 24 Канал

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон і принц Вільям разом із дітьми провели відпустку на островах Сіллі в Англії.

На островах королівська сім'я насолоджувалася природою та активно проводила час (фото дивіться нижче).

У відпустці на островах сімейство провело декілька днів – 31 липня вони повинні будуть повернутися в свою заміську резиденцію Анмер-Холл у Норфолку, де провели місяці самоізоляції.

Королівська сім'я на островах Саллі

Королівська сім'я на островах Саллі Фото: Matt Porteus/Kensington Palace

Відзначимо, що принц Вільям разом із мамою, принцесою Діаною, батьком, принцом Чарльзом, а також молодшим братом Гаррі вже відпочивав тут у 1989 році.

Кейт Міддлтон у саду "Назад до природи"

Кейт Міддлтон у саду "Назад до природи" Фото: Matt Porteus/Kensington Palace

Принцеса Шарлотта

Принцеса Шарлотта Фото: Matt Porteus/Kensington Palace

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британський дизайнер Скотт Хеншелл розкрив секрети, якими користується герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, щоб не порушувати королівський етикет неналежним одягом і не виглядати старшою за свої роки.

Англіявідпусткашоу-бизнеспринц ВільямКейт Міддлтон
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