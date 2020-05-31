Кейт Міддлтон подає в суд на відомий журнал: що сталося

Принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон подають в суд на журнал Tatler через публікацію статті, що містить критику герцогині Кембриджської.

У репортажі журналістки Анни Пастернак говорилося про психічний стан і можливе захворювання Міддлтон. Про це повідомляє Daily Mail.

Кейт Міддлтон hellomagazine.com

В матеріалі стверджувалося, що Міддлтон страждає розладом харчової поведінки, внаслідок якого вона стала "небезпечно худою", і містилася критика її сім'ї і дітей.

dailymail.co.uk

"Це так жорстоко. Це огидно. Це сексизм і жінконенависництво в найгіршому прояві", - заявило джерело в королівській родині про публікацію.

Головний редактор Tatler Річард Деннер заявив, що в палаці знали про матеріал заздалегідь. Він підкреслив, що впевнений в авторі статті та джерелах.

Кейт Міддлтон townandcountrymag.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, Меган Маркл заявила, що в Британії було заборонено критикувати герцогиню Кембріджську Кейт Міддлтон, в той час, як вона сама постійно піддавалася цькування в ЗМІ.