Кейт Міддлтон нарвалася на критику в Британії через дороге вбрання

Герцогиня Кембриджська Кетрін Міддлтон з'явилася на публіці в сукні британського дизайнера за 1 565 фунтів стерлінгів (53 000 гривень) і піддалася критиці з боку шанувальників.

Дружина принца Вільяма прийшла на зустріч з британськими сім'ями в честь запуску освітньої онлайн-платформи Tiny Happy People, яка спрямована на раннє навчання дітей до чотирьох років. Знімком із заходу вона поділилася в Instagram, пише Daily Mail.

Кейт Міддлтон Instagram @kensingtonroyal

Міддлтон вибрала для зустрічі чорне плаття з принтом у великий горох білого кольору від бренду Emilia Wickstead. Герцогиня також одягла бежеві босоніжки-еспадрильї. Такий вибір не сподобався користувачам соцмережі, і вони почали критикувати Міддлтон за її зовнішій вигляд.

"Плаття за 1500 фунтів виглядає, як одяг на один раз. Жахливо", "Вона взагалі не знає, що таке реальне життя! Як можна з'явитися на такому заході в дорогому платті?", "Скільки їй років? Таке плаття підійде тільки бабусям – марна трата грошей", – написали в коментарях.

Скріншот Instagram @kensingtonroyal

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт з кольоротерапії Жюль Стендіш проаналізував вибрані герцогинею Кембриджською Кейт Міддлтон кольори вбрання і розкрив їхнє таємне значення.