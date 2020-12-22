Кейт Міддлтон і принц Вільям порушили правила самоізоляції у Великобританії: в мережі розкритикували пару

Принц Вільям та Кейт Міддлтон порушили правила самоізоляції у Великобританії. Подружжя було помічене з трьома своїми дітьми під час прогулянки в Норфолку з сім'єю принца Едварда, попри те, що в графстві на вулиці дозволяється збиратися групами лише до шести осіб.

Так, вони зустрілися з принцом Едвардом, графинею Софі та їхніми дітьми – Луїзою і Джеймсом – на території маєтку Сандригем. Королівські особи пройшлися по ефектно ілюмінованому маршруту, влаштованому для широкої публіки в парку на території палацу. До речі, загальна чисельність їхньої компанії склала 9 осіб, що суперечить введеним урядом правилам. Про це повідомляє видання Daily Mail.

В мережі почали обурюватися тим, що члени королівської сім'ї вважають, ніби їм можна не дотримуватися приписів, що стосуються насправді всіх. Однак джерело в палаці стверджує, що дві сім'ї прибули окремо один від одного, зустрілися випадково й не планували проводити час разом.

"Дивно, що вони прийшли на захід, коли уряд просить припинити непотрібні збори. Але ще дивніше те, що жоден з них не одягав маску на цей захід або збори", "Королівська сім'я, схоже, не сприймає коронавірус серйозно", "Прем'єр-міністр не зміг пояснити або обговорити правила з королевою Єлизаветою на їхній щотижневої зустрічі?", "Це ганьба", – написали люди.

Прогулянка Кейт і Вільяма з дітьми й родичами відбулася на тлі погіршення епідеміологічної ситуації в країні. Пару днів тому у Великобританії виявили новий штам коронавірусу.

Зазначається, що поліція може вживати заходів проти порушників: за перше порушення передбачено штраф у розмірі 200 фунтів стерлінгів, за кожне наступне – значне збільшення суми штрафу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подруга герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон розповіла про її непублічне життя.