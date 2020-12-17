Кейт Міддлтон і принц Вільям показали сімейне фото для різдвяної листівки 2021

Кенсінгтонський палац показав новий сімейний знімок з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом для різдвяної листівки 2021. На ньому вони позували разом зі своїми дітьми – Джорджем, Шарлоттою і Луї.

Як стало відомо, кадр зробив фотограф Метт Портеус ще восени у заміському будинку в Анмер-Холі. Відповідний пост представники Кенсінгтонського палацу опублікували на сторінці в Twitter.

Варто відзначити, що фото для новорічних свят королівська сім'я завжди робить заздалегідь, так як королева Єлизавета II підписує їх влітку. За останні три роки для листівок використовують портрети Кейт Міддлтон і принца Вільяма.

Королівська сім'я Twitter Кенсінгтонського палацу

Нагадаємо, Кейт Міддлтон – дружина герцога Кембриджського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул герцогині Кембриджської – Її Королівська Високість герцогиня Кембриджська Кетрін.

Принц Вільям – герцог Кембриджський, граф Стратернський і барон Каррікфергюс, а також старший син принца Уельського Чарльза і його першої дружини, принцеси Діани, онук королеви Великобританії Єлизавети II.

Британська королівська сім'я має свої різдвяні традиції. Однак цьогоріч через пандемію коронавірусу багатьох з них династія Віндзорів не зможе дотримуватися.

Вперше за 32 роки британська королева Єлизавета II та її чоловік принц Філіп змінять місце святкування Різдва.

Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британські модельєри розкрили вартість захисних масок, які носять члени королівської сім'ї.