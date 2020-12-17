Кейт Міддлтон і принц Вільям показали сімейне фото для різдвяної листівки 2021

Кенсінгтонський палац показав новий сімейний знімок з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом для різдвяної листівки 2021. На ньому вони позували разом зі своїми дітьми – Джорджем, Шарлоттою і Луї.

Як стало відомо, кадр зробив фотограф Метт Портеус ще восени у заміському будинку в Анмер-Холі. Відповідний пост представники Кенсінгтонського палацу опублікували на сторінці в Twitter.

Варто відзначити, що фото для новорічних свят королівська сім'я завжди робить заздалегідь, так як королева Єлизавета II підписує їх влітку. За останні три роки для листівок використовують портрети Кейт Міддлтон і принца Вільяма.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон – дружина герцога Кембриджського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул герцогині Кембриджської – Її Королівська Високість герцогиня Кембриджська Кетрін.

Принц Вільям – герцог Кембриджський, граф Стратернський і барон Каррікфергюс, а також старший син принца Уельського Чарльза і його першої дружини, принцеси Діани, онук королеви Великобританії Єлизавети II.

Британська королівська сім'я має свої різдвяні традиції. Однак цьогоріч через пандемію коронавірусу багатьох з них династія Віндзорів не зможе дотримуватися.

Вперше за 32 роки британська королева Єлизавета II та її чоловік принц Філіп змінять місце святкування Різдва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британські модельєри розкрили вартість захисних масок, які носять члени королівської сім'ї.