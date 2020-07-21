Кейт Міддлтон і Меґан Маркл пропустили весілля онуки Єлизавети ІІ: названо причину

Принцеса Йоркська Беатріс не запросила на весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон, а також принца Гаррі та Меґан Маркл, тому що не хотіла наражати їх на небезпеку через коронавірус.

Закрита весільна церемонія Беатріс та італійського мільярдера Едоардо Мапеллі-Моцці відбулася 17 липня. На ній зібралося близько 20 осіб, пише Mirror.

На весіллі були присутні Єлизавета II з чоловіком, принцеса Євгенія з чоловіком, а також батьки нареченої та гості з боку нареченого. Усі дотримувалися соціальної дистанції.

Принцеса Беатріс і мільярдер Едоардо Мапеллі-Моцці одружилися 17 липня Фото: Facebook The Royal Family/Benjamin Wheeler

Беатріс вирішила не наражати на небезпеку двоюрідного брата принца Вільяма, його дружину та дітей, тому сім'я привітала родичку дистанційно. Принца Гаррі і Меґан Маркл теж не було запрошено, але вони б і не змогли прибути на свято. Зараз пара перебуває в Лос-Анджелесі (США). Подорож до Лондона в умовах пандемії з маленькою дитиною стало б для них занадто складним завданням.

Нагадаємо, що коханий Беатріс раніше вже був одружений. У нього є син від попередніх стосунків. Хлопчик був присутній на церемонії і став шафером свого батька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці одружилися 17 липня в каплиці всіх святих на території Віндзорського замку. Вони планували провести церемонію 29 травня, але неодноразово переносили її через пандемію коронавірусу.