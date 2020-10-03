Кейт Бекінсейл розповіла про втрату дитини на 20-му тижні вагітності

Obozrevatel Люди 11:52, 3.10.2020

Голлівудська акторка Кейт Бекінсейл поділилася з користувачами мережі особистою трагедією, яка сталася багато років тому.

Після новини про те, що Кріссі Тейге і Джон Ледженд втратили дитину, Бекінсейл вирішила підтримати зіркову пару і розповіла, що також пережила втрату малюка.

Як виявилося, у артистки трапився викидень на 20-му тижні вагітності багато років назад.

"Багато років тому я втратила дитину на 20-му тижні вагітності. Мені вдалося зберегти свою вагітність в таємниці, і я була абсолютно спустошена, і ніхто про це не знав. Горе, почуття сорому і шок так часто супроводжують подібний досвід. Додайте сюди біль від того, як веде себе ваше тіло після цього, немов у ньому все ще є дитина, якій потрібно рости: молоко приходить, а годувати нікого. Це може бути самотній і несамовитий період в житті, особливо якщо у вас немає такої підтримки від партнера , яка є у Кріссі ", – розповіла знаменитість.

Кейт Бекінсейл поділилася з користувачами мережі особистою трагедією.

Крім того, зірка заступилася за Тейген, яку розкритикували за те, що вона публічно розповіла про своє горе в Instagram. Вона зазначила, що люди, які зіткнулися з такою трагедією, повинні самі вирішувати - тримати це в таємниці або говорити про це вголос.

"Неначе існує якийсь протокол, який, якщо його не дотримуватися, дозволяє людям, які не знайомі з нею і її сім'єю, говорити, як вона повинна надходити", – заявила Бекінсейл.

До слова, 47-річна Кейт Бекінсейл виховує 21-річну доньку Лілі Мо Шин від актора Майкла Шина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голлівудський актор Леонардо ДіКапріо вперше готується стати батьком разом зі своєю обраницею Камілою Морроне.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Світоліна розібралася з найкращою тенісисткою Росії та вийшла в 1/8 фіналу Roland Garros

На адмінкордоні з Кримом знайшли задушеним військового ЗСУ

Ющенко після відставки отримав водіїв, машини і прислугу: що оплачують із бюджету

У Нагірному Карабасі захопили нову військову техніку з Росії. Фото

Пекельна пожежа в Луганській області випалила цілі селища. Нові фото трагедії