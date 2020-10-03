Кейт Бекінсейл розповіла про втрату дитини на 20-му тижні вагітності

Голлівудська акторка Кейт Бекінсейл поділилася з користувачами мережі особистою трагедією, яка сталася багато років тому.

Після новини про те, що Кріссі Тейге і Джон Ледженд втратили дитину, Бекінсейл вирішила підтримати зіркову пару і розповіла, що також пережила втрату малюка.

Як виявилося, у артистки трапився викидень на 20-му тижні вагітності багато років назад.

"Багато років тому я втратила дитину на 20-му тижні вагітності. Мені вдалося зберегти свою вагітність в таємниці, і я була абсолютно спустошена, і ніхто про це не знав. Горе, почуття сорому і шок так часто супроводжують подібний досвід. Додайте сюди біль від того, як веде себе ваше тіло після цього, немов у ньому все ще є дитина, якій потрібно рости: молоко приходить, а годувати нікого. Це може бути самотній і несамовитий період в житті, особливо якщо у вас немає такої підтримки від партнера , яка є у Кріссі ", – розповіла знаменитість.

Крім того, зірка заступилася за Тейген, яку розкритикували за те, що вона публічно розповіла про своє горе в Instagram. Вона зазначила, що люди, які зіткнулися з такою трагедією, повинні самі вирішувати - тримати це в таємниці або говорити про це вголос.

"Неначе існує якийсь протокол, який, якщо його не дотримуватися, дозволяє людям, які не знайомі з нею і її сім'єю, говорити, як вона повинна надходити", – заявила Бекінсейл.

До слова, 47-річна Кейт Бекінсейл виховує 21-річну доньку Лілі Мо Шин від актора Майкла Шина.

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