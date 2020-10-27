KAZKA зняла унікальний кліп у Чорнобилі: як це вдалося. Ексклюзив

Популярний український гурт KAZKA презентував унікальне відео на пісню "Острів" про Чорнобильську трагедію, записану в межах міжнародного проєкту "Звуки Чорнобиля".

Кліп було знято протягом доби саме в зоні відчуження. Режисером стала Марія Коростельова. OBOZREVATEL спостерігав за знімальним процесом і поспілкувався з вокалісткою KAZKA Олександрою Заріцькою (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ця трагедія залишила жахливі наслідки та загубила життя багатьох людей. Мій тато багато мені розповідав про ті часи і навіть про день вибуху. Він казав що, на жаль, люди не знали, як захиститися, як уникнути радіаційного опромінення. А коли дізнались – для багатьох було вже запізно. Ми записали цю пісню найперше для того, щоб привернути інтерес молоді до цієї важкої та важливої теми. Намагалися зрозумілою мовою пояснити слухачеві масштаби трагедії. Уся музика пісні побудована на звуках із зони відчуження", – висловилася співачка.

Саша Заріцька в місті Прип'ять. Пресслужба "Звуки Чорнобиля"

Олександра додала, що їхній гурт не був знайомий із проєктом "Звуки Чорнобиля" до того, як їм запропонували приєднатися до нього. Проте в музикантів не виникло жодних сумнівів, і вони відразу погодилися.

"Уперше з проєктом "Звуки Чорнобиля" нас познайомив наш музичний продюсер Андрій Уреньов. Він сказав, що дуже круті люди це роблять. Відомий бітмейкер Dub FX раніше взяв багато звуків із Чорнобиля і зробив із цього велику пачку бітів, звуків, нарізок... Нам надіслали матеріал, а ми зробили з цього пісню. Сумнівів, чи підтримати участь у "Звуках Чорнобиля" у нас не було, це для нас – новинка", – висловилася артистка.

KAZKA зняла кліп у Чорнобилі. Пресслужба "Звуки Чорнобиля"

Також вона розповіла про процес створення пісні, яка стала знаковою в аудіографії гурту. Трек створили всього за тиждень, оскільки музиканти перейнялися ідеєю та прожили її.

"Звичайно, пісня "Острів" – це унікальній контент, який створювався спеціально під проєкт. Але це було не дуже важко, коли щось дуже подобається і ти гориш цією ідеєю, то пісні створюються дуже швидко. Цю пісню ми зробили десь за тиждень. Слова написала наша беквокалістка і моя подружка Ярина Сізик, Вона створила його десь за два дні, і ми навіть нічого не міняли, хоча дуже часто в інших піснях перекроювали весь текст. Музику писали ми всі разом, але, звичайно, нашим ідейним майстром був Сергій Ранов. Він використав дуже багато звуків, і реально весь трек наповнений, точніше весь він зроблений із "відгомонів" Чорнобиля. Дуже чітко чується звучання телефону в реакторі й лічильника Гейгера (детектор радіоактивного випромінювання. – Ред.)"– зауважила виконавиця.

За словами вокалістки групи KAZKA, основний меседж, який колектив хотів би донести до слухача за допомогою треку й відео "Острів," – не повторити катастрофу.

"Головним рушієм все ж таки є текст пісні, ми постаралися вкласти туди якусь наповненість. Думаю, основний наш меседж – не допустити більше ніколи такої катастрофи. Чим більше людей про це буде знати, тим більше вони будуть усвідомлені у своїх діях. Я думаю, що важливо пробуджувати в людях інтерес до цієї трагічної історії, бо головною помилкою в час катастрофи на ЧАЕС стало те, що люди не розуміли, як їм потрібно чинити й що робити після того, як вибух відбувся. На жаль. Важливо не допустити більше такої помилки й завжди лишатися свідомими людьми", – відверто розповіла Саша Заріцька.

Саша Заріцька в Чорнобилі. Пресслужба "Звуки Чорнобиля"

Співачка також поділилася своїми враженнями від відвідування зони відчуження – гурт знімав ролик у місті Прип'ять і селі Залісся. Артистка зазначила, що раніше вона ніколи не була в цих локаціях, проте, незважаючи на атмосферу повного спустошення, почувалася дуже спокійно.

"У зоні відчуження я вперше. Я відчуваю себе тут доволі спокійно. Мабуть, неправильно так казати, але мені тут навіть спокійніше, ніж у Києві. Мені важко перебувати в багатолюдних місцях, важко розслабитися і знайти якийсь дзен. А тут дуже тихо, відчувається, що вже 35 років тут ніхто не живе. Я із задоволенням приїхала б сюди ще, уже не в межах робочої поїздки, а просто для того, щоб краще сприйняти цю атмосферу, щоб самій проникнутися, почути історії реальних людей, які, на жаль, змушені були покинути своє житло, усвідомити стан їхньої паніки. Це, звичайно, дуже важко, але й цікаво", – зауважила Заріцька й додала:

"Це дуже нестандартна локація для зйомки, "екзотична", якщо можна так сказати. За роки існування гурту в нас було багато цікавого досвіду зйомок у незвичайних місцях: вертолітний майданчик на 50 поверсі в Дубаї, пустеля, де була 50-градусна спека. Але зона відчуження стала одною з "топових". І їхати сюди було зовсім не страшно, тим паче усвідомлюючи, що результат принесе користь".

За словами режисерки кліпу Марії Коростельової, зйомка кліпу в зоні відчуження стала особливою і для неї, і для музикантів, і для всіх присутніх на майданчику.

Музикант гурту KAZKA Дмитро Мазуряк. Пресслужба "Звуки Чорнобиля"

"Унікальна атмосфера одночасно шокувала та надихнула своєю важливістю для світової історії. Через заходи безпеки в зоні відчуження початкові плани й розкадровки не вдалося реалізувати, довелося імпровізувати, але місце саме підказувало, що робити. Думаю, нам вдалося передати наші почуття й донести думки", – зазначила вона.

Нагадаємо, що "Звуки Чорнобиля" – культурно-соціальний музичний проєкт, у якому українські та всесвітньо відомі артисти записали альбом із 10 композицій. Усі треки об'єднує унікальна аудіобібліотека – колекція звуків, записана українським медіахудожником, автором проєкту ARTEFACT Валерієм Коршуновим. З неї все й почалося ще у 2018 році.

Микита Будаш, музикант гурту KAZKA. Пресслужба "Звуки Чорнобиля"

"Звуки Чорнобиля" – це сучасне переосмислення відомої катастрофи музикантами, які в кожному треку з різних боків розповідатимуть історії трагедії на ЧАЕС. Знаково і те, що такий альбом створюється за підтримки Українського культурного фонду напередодні 35-х роковин Чорнобильської аварії", – заявив продюсер альбому Валерій Коршунов.

Проєкт реалізується компанією "Лавіна Концерт" за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України, Державного агентства України з управління зоною відчуження, Національного музею "Чорнобиль", МГО "Центр ПРИП'ЯТЬ.ком", МГО "Європейський Інститут Чорнобиля" та проєкту ARTEFACT.

Зйомки кліпу KAZKA в Чорнобилі. Пресслужба "Звуки Чорнобиля"

Як повідомляв OBOZREVATEL, французький електронний дует Telepopmusik, номінований на Ґреммі, зняв кліп про Чорнобиль на свою нову композицію Dreams. Трек став титульним релізом нового альбому гурту, який музиканти випустять після більш ніж 10-річного мовчання. Також він є частиною проєкту "Звуки Чорнобиля", у якому взяли участь і такі музиканти, як Сергій Міхалок, DUB FX, Сергій Чемеров та інші.