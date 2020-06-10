KAZKA запустила власний б'юті-влог на YouTube

27-річна солістка гурту KAZKA, Олександра Зарицька, запустила свій б'юті-влог на каналі в YouTube.

Цією новиною українська зірка поділилася з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram.

"Я дуже давно хотіла це зробити, та багато хто з вас мене просив. Тож, зустрічайте перший випуск мого б’юті влогу, – написала Олександра. – Я обожнюю косметику, робити мейк, а також талановитих та цікавих людей. Тому об'єднала все це у своєму новому проєкті. Кожен випуск ми разом з моїми гостями будемо збиратися на певну подію..."

Перший урок краси співачка присвятила концертному мейк-апу. Гостем випуску став блогер і візажист Єгор Андрюшин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно солістка гурту KAZKA відверто зізналася про розрив із коханим, а раніше співачка поділилася серією відвертих фото і розповіла про комплекси через свою зовнішність, з якими тепер покінчено.