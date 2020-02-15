"Казимир – наш!" На Нацвідборі назвали Малевича українцем

Учасниці другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення, дівчата з групи Fo Sho назвали відомого художника Казимира Малевича українцем.

Про це стало відомо з прямої трансляції телеканалу СТБ на YouTube. Темношкіре тріо сестер з Харкова виступило з репом Blck Sqr, присвяченому знаменитому шедевру Малевича.

Тому в анонсі вони приділили художнику особливу увагу. "Казимир Малевич – це український художник", — сказали вони.

Fo Sho Скрін з відео

Зазначимо, що Малевич народився в Києві в 1879 році, тоді це була ще Російська імперія. Майбутній художнік переїхав до Москви лише у 1904 році. Більшу частину життя він прожив на території Росії, але в останні роки перед смертю повернувся до Києва. Помер в Ленінграді.

Росіяни називають автора "Чорного квадрата" своїм художником. В Україні ж його називають українським.

Казимир Малевич Вікііпедія

Цьому моменту телеведучий Нацвідбору Сергій Притула приділив окрему увагу. "У країні, де багато хто не знає хто такий Казимир Малевич, три чорношкірі українки вийшли і сказали: "Казимир – наш!" — пожартував Притула.

Дивитися відеотрансляцію Нацвідбору онлайн:

Читайте всі подробиці другого півфіналу Нацвідбору на OBOZREVATEL.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.