"Казимир – наш!" На Нацвідборі назвали Малевича українцем

Учасниці другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення, дівчата з групи Fo Sho назвали відомого художника Казимира Малевича українцем.
Про це стало відомо з прямої трансляції телеканалу СТБ на YouTube. Темношкіре тріо сестер з Харкова виступило з репом Blck Sqr, присвяченому знаменитому шедевру Малевича.
Тому в анонсі вони приділили художнику особливу увагу. "Казимир Малевич – це український художник", — сказали вони.
Fo Sho
Скрін з відео
Зазначимо, що Малевич народився в Києві в 1879 році, тоді це була ще Російська імперія. Майбутній художнік переїхав до Москви лише у 1904 році. Більшу частину життя він прожив на території Росії, але в останні роки перед смертю повернувся до Києва. Помер в Ленінграді.
Росіяни називають автора "Чорного квадрата" своїм художником. В Україні ж його називають українським.
Казимир Малевич
Вікііпедія
Цьому моменту телеведучий Нацвідбору Сергій Притула приділив окрему увагу. "У країні, де багато хто не знає хто такий Казимир Малевич, три чорношкірі українки вийшли і сказали: "Казимир – наш!" — пожартував Притула.
Дивитися відеотрансляцію Нацвідбору онлайн:
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