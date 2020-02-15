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15 лютого • оновлено в 21:39
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"Казимир – наш!" На Нацвідборі назвали Малевича українцем

1.7т
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Учасниці другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення, дівчата з групи Fo Sho назвали відомого художника Казимира Малевича українцем.

Про це стало відомо з прямої трансляції телеканалу СТБ на YouTube. Темношкіре тріо сестер з Харкова виступило з репом Blck Sqr, присвяченому знаменитому шедевру Малевича.

Тому в анонсі вони приділили художнику особливу увагу. "Казимир Малевич – це український художник", — сказали вони.

Fo Sho

Fo Sho

Скрін з відео

Зазначимо, що Малевич народився в Києві в 1879 році, тоді це була ще Російська імперія. Майбутній художнік переїхав до Москви лише у 1904 році. Більшу частину життя він прожив на території Росії, але в останні роки перед смертю повернувся до Києва. Помер в Ленінграді.

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Казимир Малевич

Казимир Малевич

Вікііпедія

Цьому моменту телеведучий Нацвідбору Сергій Притула приділив окрему увагу. "У країні, де багато хто не знає хто такий Казимир Малевич, три чорношкірі українки вийшли і сказали: "Казимир – наш!" — пожартував Притула.

Дивитися відеотрансляцію Нацвідбору онлайн:

Читайте всі подробиці другого півфіналу Нацвідбору на OBOZREVATEL.

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Автор
Юрко Медяник
Тема
Євробачення-2020
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"За несколько десятилетий до концептуалистов, в частности, супрематистов в лице Казимира Малевича, Альфонс Алле написал серию монохромных полотен. Для него это было очередной шуткой — об этом говорят те остроумные названия, которые он придумал. И уж конечно, в глубину своего черного полотна или любого другого цвета он не пытался вместить мироздание. Если бы, к примеру, сначала появился «Черный квадрат» Малевича, а затем уже «БИТВА НЕГРОВ В ТЁМНОЙ ПЕЩЕРЕ ГЛУБОКОЙ НОЧЬЮ» Алле, то последнее сочли бы пародией. Малевич, в отличие от Алле, относился к искусству серьезно." :-)
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
КазИмир Малевич. Поляк и католик, принадлежавший к РУССКОМУ искусству. :-) РУССКИЙ учёный Патон родился в Ницце - но не француз. РУССКИЙ учёный Прохоров родился в Австралии - но не абориген... :-))) Кугуты, укроакадемик Лысенко вас обманул: место рождения это одно, а этническая принадлежность - другое! :-)))
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
убогие
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