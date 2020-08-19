Казахстанський співак Jah Khalib виступив із концертом у Києві: фото та відео.
У вівторок, 18 серпня, в Києві відбувся концерт казахстанського репера Jah Khalib. Він проходив у столичному Osocor Residence.
26-річний артист порадував українських шанувальників новими треками й хітами, які давно полюбилися. У перервах між піснями Khalib спілкувався з публікою і підтримував приємну атмосферу шоу (щоб переглянути фото та відео, доскрольте новину до кінця).
Jah Khalib виступив із концертом у Києві
Зазначимо, що репер заспівав давно відомі треки, як "Созвездие ангела", "Если че, я Баха", "Джадуа", "Порвано платье", "Мамасита" та інші. Шанувальники протягом усього концерту підспівували артисту.
Jah Khalib виступив із концертом у Києві
Jah Khalib виступив із концертом у Києві
Jah Khalib виступив із концертом у Києві
До речі, під час концерту Jah Khalib зізнався, що сильно захворів, тому з виступом могли виникнути складності. Однак, попри це, казахстанський репер зумів знайти в собі сили, щоб вийти до шанувальників.
Jah Khalib виступив із концертом у Києві
Jah Khalib виступив із концертом у Києві
Jah Khalib виступив із концертом у Києві
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Jah Khalib (Бахтіяр Мамедов) повідомив про свій переїзд до Києва. Так, артист зазначив, що йому дуже комфортно в Україні і він "відчуває до цієї країни теплі почуття".
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