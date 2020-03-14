Російська актриса Неллі Уварова, відома за роллю Каті Пушкарьової в серіалі "Не народися вродливою", 14 березня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 40 років.

Останнім часом актриса дивує шанувальників змінами в зовнішності. Так, на свіжих фото і відео, які з'являються в мережі, актриса виглядає кардинально інакше, аніж за часів "Не народися вродливою". OBOZREVATEL пропонує поглянути, як змінилася Неллі Уварова з тих пір.

Неллі Уварова в серіалі "Не народися вродливою"

У середині лютого 2020 року російська актриса Марія Машкова, яка в "Не народися вродливою" зіграла подругу Пушкарьової, секретарку Марію Тропінкіну, поділилася в своєму Інстаграм відео з Неллі Уваровою.

На відео зірки запропонували своїм підписникам взяти участь у благодійному конкурсі (Неллі Уварова з 2011 року є організатором інтернет-магазину виробів дітей з важкими обмеженнями життєдіяльності).

При цьому на відео видно, що Катя Пушкарьова з "Не народися вродливою" кардинально змінила імідж.

Так, у вересні 2019 року артистка здивувала шанувальників тим, що поголилася наголо. Відповідні пости були викладені на фан-сторінці актриси в Інстаграм.

Серед шанувальників актриси пішли чутки, що Уварова нібито зробила це на знак солідарності з Анастасією Заворотнюк, яка перебуває на лікуванні. Однак сама Неллі запевняє, що не вперше зважується на кардинальні зміни в іміджі – всьому виною часті укладання, які псують волосся, і його доводиться остригати.

Нагадаємо, в серіалі "Не народися вродливою" Неллі постала перед глядачами в образі ботаніка: брекети, старомодні окуляри, дві косички, одяг з "бабусиного гардеробу".

Однак у кінці серіалу відбулося феноменальне перетворення героїні: миршава Пушкарьова перетворилася на справжню красуню.

Неллі Уварова instagram.com/nellyuvarova.by.m

Пізніше Неллі Уварова зіграла і в інших серіалах, де з'являлася в несподіваних образах ефектних красунь.

Потім актриса вирішила змінити свій звичний темний колір волосся і з'явилася перед шанувальниками зі світлою короткою стрижкою.

Неллі Уварова instagram.com/nellyuvarova.by.m

Неллі Уварова instagram.com/nellyuvarova.by.m

Втім довго залишатися блондинкою Уварова не стала і незабаром знову повернулася до темного кольору.

Неллі Уварова instagram.com/nellyuvarova.by.m

Неллі Уварова instagram.com/nellyuvarova.by.m

Неллі Уварова instagram.com/nellyuvarova.by.m

Неллі Уварова instagram.com/nellyuvarova.by.m

Останнім часом актриса не часто з'являється на публіці. Влітку цього року Неллі стала героїнею програми "Доля людини", де здивувала шанувальників зовнішнім виглядом – зірка помітно погладшала.

Неллі Уварова тоді і зараз

Неллі Уварова в програмі "Доля людини"

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