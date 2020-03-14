Російська актриса Неллі Уварова, відома за роллю Каті Пушкарьової в серіалі "Не народися вродливою", 14 березня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 40 років.
Останнім часом актриса дивує шанувальників змінами в зовнішності. Так, на свіжих фото і відео, які з'являються в мережі, актриса виглядає кардинально інакше, аніж за часів "Не народися вродливою". OBOZREVATEL пропонує поглянути, як змінилася Неллі Уварова з тих пір.
Неллі Уварова в серіалі "Не народися вродливою"
У середині лютого 2020 року російська актриса Марія Машкова, яка в "Не народися вродливою" зіграла подругу Пушкарьової, секретарку Марію Тропінкіну, поділилася в своєму Інстаграм відео з Неллі Уваровою.
На відео зірки запропонували своїм підписникам взяти участь у благодійному конкурсі (Неллі Уварова з 2011 року є організатором інтернет-магазину виробів дітей з важкими обмеженнями життєдіяльності).
КОНКУРС !!! 🥳 Пушкарьова і Тропінкіна. Пройшли дні, пролетіли года🙉😂 Ми з Неллі придумали одна пригода, пропонуємо небайдужим до добру🙌🏻 і до нашого серіалу😜 приєднається! Крім нас, в "асоціації" пограють ще деякі герої з прошлого🤫 Чекайте! 🤗 Отже! КОНКУРС !!!!!! 1. Потрібно перейти в аккуант проекту @naivno_com 2. Підписатися на нього 3. У шапці профілю перейти по посиланню на сайт naivno.com і зробити покупку, написавши при оформленні замовлення в поле "Додаткова інформація" фразу "конкурс в інстаграмме" і ім'я вашого аккуанта. 4. Сфотографуватися в або з цією річчю і викласти в своєму аккуанта. Під фотографією розповісти про ваші асоціації з серіалом або піснею. Обов'язково в пості має бути згадка аккуанта @naivno_com і хештег # наівноочень_конкурс_нрк 5. аккуанта повинен бути відкритим інакше ми не побачимо ваші пости. Час проведення конкурсу один місяць. Від проекту учасників очікують три призи - Сертифікат номіналом п'ять тисяч рублів. Переможці будуть обрані випадковим чином хлопцями, особливими художниками Проекту. Відеоролик розіграшу буде викладений в акаунті @naivno_com Але за найцікавіші / смішні історії асоціації вас чекають сюрпризи. І це буде вже не лотерея. Важливо: будьте уважні. Потрібно виконати всі умови конкурсу. ПРОШУ максимально поширити цю інформацію🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻❤️❤️❤️❤️ # наівноочень_конкурс_нрк
При цьому на відео видно, що Катя Пушкарьова з "Не народися вродливою" кардинально змінила імідж.
Так, у вересні 2019 року артистка здивувала шанувальників тим, що поголилася наголо. Відповідні пости були викладені на фан-сторінці актриси в Інстаграм.
Прекрасна Неллі на кінофестивалі Бастан в Алмати! 🎬 ⚪⋆⚪⋆⚪⋆⚪⋆⚪ Спасибо большое @bastauiff за матеріал! ⚘ ⚪⋆⚪⋆⚪⋆⚪⋆⚪ Який же Неллі, все-таки, світлий Людина! Неймовірна посмішка і нескінченної доброти очі ... ❤ # НелліУварова #bastau #bastauiff # Алмати # кінофестиваль # 2019 # любімаяактріса # журі #nellyuvarovabyM # фанстранічкаНеллі
Серед шанувальників актриси пішли чутки, що Уварова нібито зробила це на знак солідарності з Анастасією Заворотнюк, яка перебуває на лікуванні. Однак сама Неллі запевняє, що не вперше зважується на кардинальні зміни в іміджі – всьому виною часті укладання, які псують волосся, і його доводиться остригати.
Приголомшлива ідея і виконання! Не втомлююся захоплюватися! Всім знайомим, друзям і рідним розповідаю, тому що про таких проектах повинен знати кожен поважаючий себе Людина! Ми з вами! ❤ 🎨 💪 @naivno_com # НелліУварова # НаівноОчень # соціальнийпроект # добро # люди # творчість # художники # таланти # вселюдіравни # успіх # процвітання # арт #nellyuvarovabyM # фанстранічкаНеллі
◈ⓝⓔⓦⓢ◈ Днями глава Рособрнадзора провів традиційну зустріч із батьками. Її учасниками стали також відомі батьки: актори Максим Коновалов і НЕЛЛІ УВАРОВА. 💗 ◈ⓝⓔⓦⓢ◈ Для мене, як для мами четвероклашкі, дане питання більш, ніж актуальним, на жаль. 🤦 Буквально на днях (коли у доньки в рюкзаку в один день лежали уроки, папка з ін. Мовою і хореографією), прийшовши додому, вона поскаржилася на біль в спині і ногах, тому що тягати в школі "цеглини" - то ще задоволення. Вибачте, але вони реально переважують самої дитини. 🙈 📚 Оччень сподіваюся, що питання Неллі не залишать без уваги. 🙏 🙏 🙏 𝖕.𝖘. Останнім часом наша красуня так рідко радує своєю появою в новинах, що кожна свіженька інформація сприймається практично як свято! 😊 Так помилуємося ж все вместе !!! 😄😍😍😍 # НелліУварова # любімаяактріса # Рособрнадзор # зустріч # питання # діалог # мама # родітеліідеті # школа # проблеми # важливо #nellyuvarovabyM # фанстранічкаНеллі
Нагадаємо, в серіалі "Не народися вродливою" Неллі постала перед глядачами в образі ботаніка: брекети, старомодні окуляри, дві косички, одяг з "бабусиного гардеробу".
Однак у кінці серіалу відбулося феноменальне перетворення героїні: миршава Пушкарьова перетворилася на справжню красуню.
Неллі Уварова
instagram.com/nellyuvarova.by.m
Пізніше Неллі Уварова зіграла і в інших серіалах, де з'являлася в несподіваних образах ефектних красунь.
Можна мені будь ласка такий подарунок? 😍 Якщо хто готовий зробити, 4 березня, запам'ятовуйте! 😹 ▪️ програма: Зiрковій дме (2007) • • • # нелліуварова # фільми # супер # матусі # кузьмаскрябін # тнт # серіали # стс # неродіськрасівой # русскіесеріали # музика # нрк # новини # пісні # кліпи # мелодрама # шоу # пісня # МузТВ # відео # вайн # тв
Потім актриса вирішила змінити свій звичний темний колір волосся і з'явилася перед шанувальниками зі світлою короткою стрижкою.
Неллі Уварова
instagram.com/nellyuvarova.by.m
Неллі Уварова
instagram.com/nellyuvarova.by.m
Втім довго залишатися блондинкою Уварова не стала і незабаром знову повернулася до темного кольору.
Неллі Уварова
instagram.com/nellyuvarova.by.m
Неллі Уварова
instagram.com/nellyuvarova.by.m
Неллі Уварова
instagram.com/nellyuvarova.by.m
Неллі Уварова
instagram.com/nellyuvarova.by.m
Останнім часом актриса не часто з'являється на публіці. Влітку цього року Неллі стала героїнею програми "Доля людини", де здивувала шанувальників зовнішнім виглядом – зірка помітно погладшала.
Неллі Уварова тоді і зараз
Неллі Уварова в програмі "Доля людини"
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