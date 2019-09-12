Катя Осадча святкує день народження: добірка з найнезвичайніших капелюхів телеведучої

Українська телеведуча і модель Катя Осадча в четвер, 12 вересня, відзначає свій день народження.
Так, зірці виповнюється 36 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL зібрав знімки найнезвичайніших капелюшків телеведучої.
Катя Осадча, яка прославилася в ролі ведучої програми "Світське життя", народилася 12 вересня 1983 року в Києві, де і проживає. Її кар'єра почалася з модельного бізнесу, в якому вона працювала кілька років. Згодом вирішила перейти на телебачення.
Катя Осадча
Фото з Instagram
Уже у 2007 році Катерина Осадча зайняла 96 місце в рейтингу "100 найвпливовіших жінок України" за версією журналу "Фокус", у 2013-му — 64. Головна особливість її унікального стилю — це капелюшки, з якими вона і її стилісти все більше експериментують.
Катя Осадча
Фото: hochu.ua
Катя Осадча
Фото: vruc.org.ru
Катя Осадча
Фото: vev.ru
Кількість головних уборів телеведучої складно підрахувати: вона постійно поповнює свою колекцію капелюхів новими екземплярами. За її словами, вона привозить їх з Італії, Парижа, Канн, Венеції, причому деякі купує навіть на "блошиних" ринках, а деякі дістаються їй в подарунок від дизайнерів, шиються на замовлення або беруться в оренду.
Катя Осадча
Фото: mediananny.com
Катя Осадча
Фото: mediananny.com
Катя Осадча
Фото: womanway.online
Зазначимо, що у 2009 році екстравагантний капелюх Осадчої у вигляді ворони, що сидить на гілці, був відзначений британською газетою The Daily Telegraph як один з найбільш екстравагантних на королівських кінних перегонах "Royal Ascot".
Катя Осадча
Фото: 24tv.ua
Більше знімків незвичайних головних уборів знаменитості дивіться нижче.
Катя Осадча
Фото: womanway.online
Катя Осадча
Фото: mediananny.com
Катя Осадча
Фото: Таблоїд
Катя Осадча
Фото: mediananny.com
Катя Осадча
Фото: mediananny.com
Катя Осадча
Фото: womanway.online
Катя Осадча
Фото: womanway.online
Катя Осадча
Фото: vev.ru
Катя Осадча
Фото: vev.ru
Катя Осадча
Фото: mediananny.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Катя Осадча вразила мережу спокусливими фото. Шанувальники засипали зірку компліментами.
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