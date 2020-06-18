Катя Осадча підкреслила стрункі ноги коротким платтям. Фото

люди 16:06, 18.06.2020

Популярна українська телеведуча Катя Осадча опублікувала знімок, де позує в блискучій короткій сукні, що ефектно підкреслює її довгі ноги.

Фото, розміщене в Instagram, вона підписала так: "Плани на літо? Працювати в нових умовах і сподіватися на краще. Бережіть себе і близьких".

Instagram Каті Осадчої

Фоловери відзначили, що 36-річна модель і журналістка виглядає чудово.

Скріншот
Скріншот
Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, недавно Катя Осадча показала струнку фігуру в бікіні.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

Під судом у Києві влаштували акцію підтримки Порошенка. Фото і відео

Стояла навколішках і благала: на Закарпатті поліцейська жорстоко побила дівчину. Ексклюзив

Українцям готують новий КЗпП: звільняти зможуть без причини

Шахтарі "ЛНР" у відчаї: "Україно, рятуй!"

На Закарпатті дитину назвали Зеленський