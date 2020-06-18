Катя Бужинська влаштувала запальні танці з кавунами. Відео
Скріншот з кліпу "Хіт цього літа"
Українська співачка Катерина Бужинська презентувала кліп на нову пісню "Хіт цього літа", у якому влаштувала запальні танці з кавунами.
На відео, яке з'явилося на YouTube-каналі зірки, вона танцює на березі океану, поблизу великого будинку з чоловіком та просто насолоджується відпочинком (щоб переглянути кліп, доскольте до кінця новини).
Скріншот з кліпу "Хіт цього літа"
Скріншот з кліпу "Хіт цього літа"
Скріншот з кліпу "Хіт цього літа"
Також у кліпі фігурують дівчата, які танцюють окремо від Бужинської, але органічно виглядають у кадрах.
Скріншот з кліпу "Хіт цього літа"
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, співачка Катя Бужинська зізналася, що в політику ніколи не піде.
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