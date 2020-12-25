Католицьке Різдво 2020: як зірки відзначали свято. Фото

Християни західного обряду в ніч з 24 на 25 грудня почали святкувати Різдво Христове. Напередодні свята католики прикрашають ялинку, готують святкову вечерю, а на ранок розпаковують довгоочікувані подарунки від Санти.

Голлівудські і українські знаменитості теж дотримуються традицій і святкують Католицьке Різдво. Одні влаштовують пишні вечірки, інші ж вважають за краще відсвяткувати це свято в колі сім'ї. Однак, у зв'язку з пандемією коронавірусу, багато хто все ж відмовився від гучних вечірок на користь тихих і спокійних посиденьок з сім'єю в піжамах біля ялинки.

OBOZREVATEL зібрав фотозвіт знаменитостей з Instagram, як вони відсвяткували Католицьке Різдво 2020.

Так, відома сім'я Бекхемів вирішила зустріти це свято в повному складі. Вони навіть переодяглися усі в однакові костюми у вигляді піжам і плюшевих тапочок.

Вікторія Бекхем з сім'єю. Instagram Вікторії Бекхем

Модель Кайлі Дженнер показала, що відсвяткувати Католицьке Різдво вона вирішила в яскравому образі: зірка обрала червону приталену сукню, туфлі на підборах і сумочку такого ж відтінку.

Кайлі Дженнер на Різдво. Instagram Кайлі Дженнер

Співачка Селін Діон опублікувала сімейне фото в своєму будинку, де вона разом зі своїми дітьми позує в однакових піжамах на тлі ялинки.

Селін Діон з сім'єю. Instagram Селін Діон

Модель Кендалл Дженнер вирішила зустріти Різдво в гламурному образі: в Instagram знаменитість опублікувала фото, на якому позує у відвертому вбранні на високих підборах, а на тлі ззаду видніється ялинка.

Кендалл Дженнер на Різдво. Instagram Кендалл Дженнер

Артистка Мерайя Кері також вирішила не морочитися з образами на свято і показала, що відсвяткувала Різдво в колі сім'ї в піжамах.

Мерайя Кері з сім'єю. Instagram Мерайя Кері

Співак Джастін Бібер показав в Instagram, що зустрів Католицьке Різдво зі своєю дружиною моделлю Гейлі.

Джастін Бібер з дружиною. Instagram Джастіна Бібера

Акторка Єва Лонгорія теж святкувала Різдво в колі сім'ї і опублікувала зворушливий знімок зі своїм сином в однакових піжамах.

Єва Лонгорія з сином. Instagram Єви Лонгорії

Українська ведуча Катя Осадча також святкує Католицьке Різдво і показала в Instagram, в якому костюмі зустріла свято.

Катя Осадча в різдвяному вбранні. Instagram Каті Осадчої

Ведучий Григорій Решетник теж з родиною відзначає це свято і опублікував в Instagram сімейний знімок з дружиною і трьома дітьми.

Григорій Решетник з сім'єю. Instagram Григорія Решетника

Раніше OBOZREVATEL пояснив, чому Різдво відзначають в різні дні.