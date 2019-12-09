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9 грудня • оновлено в 05:40
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Катерині Варнави - 35: найвідвертіші фото забороненої в Україні зірки Comedy

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Зірка російського шоу Comedy Woman Катерина Варнава 9 грудня відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 35 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив показати найвідвертіші фото артистки і нагадати, чому вона потрапила до "чорного списку" в Україні (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Катерині Варнави - 35: найвідвертіші фото забороненої в Україні зірки Comedy

24 Канал

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Російська телеведуча і актриса Катерина Варнава народилася в Москві 9 грудня 1984 року. Майже відразу її сім'я переїхала до Німеччини, куди її батько-військовий був відряджений по службі. У 1991 році сім'я повернулася до Москви.

З самого раннього дитинства Катя займалася танцями, але в 14 років отримала травму і про професійну кар'єру в хореографії їй довелося забути.

Катерині Варнави - 35: найвідвертіші фото забороненої в Україні зірки Comedy

instagram / kativarnava

Під час навчання у вузі дівчина брала участь у студентському КВН. Першою командою Катерини Варнави став колектив "Свої секрети", а через два роки вона перейшла до складу "Збірної малих народів".

Завдяки КВН артистку помітили – Катерина була запрошена в гумористичне телешоу Comedy Woman, яке стало головним проектом в кар'єрі Варнави.

Крім того, артистка майже чотири роки вела на "Новому каналі" в Україні шоу "Хто зверху?" і "СуперИнтуиция". Варнава працювала на українському телебаченні аж до 2017 року, поки їй не заборонили в'їзд до країни на п'ять років.

Катерині Варнави - 35: найвідвертіші фото забороненої в Україні зірки Comedy

прес-служба "Нового каналу"

Варнава також потрапила до "чорного списку" Міністерства культури України, що означає заборону показу програм за участю артистки на українському телебаченні. У базі "Миротворця" Варнава значиться ще з 2017 року.

Виявилося, що Comedy Woman, включаючи Катерину Варнаву, після окупації Криму Росією гастролювали на півострові.

Катерині Варнави - 35: найвідвертіші фото забороненої в Україні зірки Comedy

"Моє дитинство пройшло в Криму, в тому, що ще належав Україні. Це те місце, де я проводила час на морі. Це місце я дуже люблю. Коли ми поїхали на гастролі до Криму, ніхто не міг припустити, що це все обернеться в таку форму, – розповіла телеведуча в передачі "А поговорити?".

Катерині Варнави - 35: найвідвертіші фото забороненої в Україні зірки Comedy

LIVEstory

Також вона розповіла, що Київ – одне з її улюблених міст і вона навіть хотіла купити тут квартиру.

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У своєму Інстаграм Катерина Варнава часто ділиться пікантними фото.

Катерині Варнави - 35: найвідвертіші фото забороненої в Україні зірки Comedy

instagram / kativarnava

Катерині Варнави - 35: найвідвертіші фото забороненої в Україні зірки Comedy

instagram / kativarnava

Катерині Варнави - 35: найвідвертіші фото забороненої в Україні зірки Comedy

instagram / kativarnava

Катерині Варнави - 35: найвідвертіші фото забороненої в Україні зірки Comedy

instagram / kativarnava

Катерині Варнави - 35: найвідвертіші фото забороненої в Україні зірки Comedy

instagram / kativarnava

Катерині Варнави - 35: найвідвертіші фото забороненої в Україні зірки Comedy

instagram / kativarnava

Катерині Варнави - 35: найвідвертіші фото забороненої в Україні зірки Comedy

instagram / kativarnava

Катерині Варнави - 35: найвідвертіші фото забороненої в Україні зірки Comedy

instagram / kativarnava

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"Зухвала й сексуальна!" Варнава знялася абсолютно голою й викликала захват мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно російська телеведуча і актриса Катерина Варнава поділилася з шанувальниками пікантним фото. Так, на ньому зірка позувала повністю голою, прикривши інтимні частини тіла руками.

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Читайте всі новини по темі "Заборона російських зірок в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Тема
Заборона російських зірок в Україні
Особи
Катерина Варнава Катерина Варнава
Місце
Росія
Теги
Comedy Club шоу-бизнес зірки ведуча
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Комментарии на сайте не модерированы
Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
Кто красивее--Варнава или Собчак?
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