Ексдружина письменника і політика Едуарда Лимонова, актриса Катерина Волкова висловилася у зв'язку з його смертю.

Так, зірка опублікувала зворушливий пост на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначила, що помер батько її дітей.

Катерина Волкова і Едуард Лимонов

Едуард Лимонов і Катерина Волкова Фото: kulturologia.ru

"Після тривалої хвороби помер батько моїх дітей Едуард Лимонов. Прошу не дзвонити мені. Коментарі відсутні", – написала Волкова. До речі, вона супроводила пост сумними хештегами "у нас була прекрасна епоха", "це я, Едічка", "коханий", "втрата", "наш тато".

Катерина Волкова і Едуард Лимонов з дітьми Фото: passion.ru

Зазначимо, що шанувальники актриси висловили їй свої співчуття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня помер скандальний російський письменник Едуард Лимонов через ускладнення після операції.

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