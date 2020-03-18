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18 березня • оновлено в 11:29
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Катерина Волкова відреагувала на смерть Лимонова: прошу не дзвонити

1.8т
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Ексдружина письменника і політика Едуарда Лимонова, актриса Катерина Волкова висловилася у зв'язку з його смертю.

Так, зірка опублікувала зворушливий пост на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначила, що помер батько її дітей.

Катерина Волкова і Едуард Лимонов

Катерина Волкова і Едуард Лимонов

Едуард Лимонов і Катерина Волкова

Едуард Лимонов і Катерина Волкова

Фото: kulturologia.ru

"Після тривалої хвороби помер батько моїх дітей Едуард Лимонов. Прошу не дзвонити мені. Коментарі відсутні", – написала Волкова. До речі, вона супроводила пост сумними хештегами "у нас була прекрасна епоха", "це я, Едічка", "коханий", "втрата", "наш тато".

Катерина Волкова і Едуард Лимонов з дітьми

Катерина Волкова і Едуард Лимонов з дітьми

Фото: passion.ru

Зазначимо, що шанувальники актриси висловили їй свої співчуття.

"Була чудова епоха": Волкова відреагувала на смерть Лимонова
"Була чудова епоха": Волкова відреагувала на смерть Лимонова

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня помер скандальний російський письменник Едуард Лимонов через ускладнення після операції.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Едуард Лимонов
Місце
Росія
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Гоша Злой
Гоша Злой
не бойся, не позвоним....
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