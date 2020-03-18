Ексдружина письменника і політика Едуарда Лимонова, актриса Катерина Волкова висловилася у зв'язку з його смертю.
Так, зірка опублікувала зворушливий пост на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначила, що помер батько її дітей.
Катерина Волкова і Едуард Лимонов
Едуард Лимонов і Катерина Волкова
Фото: kulturologia.ru
"Після тривалої хвороби помер батько моїх дітей Едуард Лимонов. Прошу не дзвонити мені. Коментарі відсутні", – написала Волкова. До речі, вона супроводила пост сумними хештегами "у нас була прекрасна епоха", "це я, Едічка", "коханий", "втрата", "наш тато".
Катерина Волкова і Едуард Лимонов з дітьми
Фото: passion.ru
Зазначимо, що шанувальники актриси висловили їй свої співчуття.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня помер скандальний російський письменник Едуард Лимонов через ускладнення після операції.
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