Російський журналіст розповів, як влада зламала Шнурова

Журналіст Олег Кашин заявив, що прихід лідера групи "Ленінград", продюсера телеканалу RTVi Сергія Шнурова в політику показує те, що російська влада здатна зламати будь-кого.

Таку думку він висловив у програмі "Vласть vs Vлащенко". Кашин відзначив, що не вірить в те, що Шнуров пішов у політику через фінанси чи амбіції (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Журналіст відзначив, що музикант мав успішну кар'єру і був одним з найбагатших зірок російського шоу-бізнесу, а тепер він перетворився з епатажної особистості на нудного коментатора. На думку Кашина, впливові люди просто змусили Шнурова піти в політику, а той не мав права відмовитися.

"Шнурова залучили до системи не для того, щоб додати "Партії Росту" голосів чи телеканалу RTVi глядачів. Це показує, що російська влада здатна зламати будь-кого і змусити говорити те, що вона скаже", – наголосив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Шнуров присвятив вірш опозиціонеру Олексію Навальному, який перебуває в комі через отруєння, і підтримав його. Проте згодом музикант виступив на телеканалі RTVi, і зізнався, що не розуміє, чому влада хотіла отруїти Навального. У мережі розкритикували Шнурова і відзначили, що його думки сильно відрізняються.