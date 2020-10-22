Картину Бенксі "Покажи мені Моне" продали на аукціоні майже за $10 млн. Фото

Картина знаменитого британського вуличного художника Бенксі "Покажи мені Моне" була продана на аукціоні в Лондоні за $9,8 млн. Торги пройшли 21 жовтня й тривали всього вісім хвилин.

Про це повідомляється у Twitter-акаунті аукціонного дому Sotheby's. Зазначається, що спочатку полотно оцінювалося в $ 3,9-6,5 млн.

"Картина "Покажи мені Моне" Бенксі перевищила стартову ціну й принесла 7 551 600 фунтів стерлінгів / 9 814 353 долара після 8-хвилинної битви на торгах", – сказано в повідомленні.

Картина Бенксі "Покажи мені Моне" Twitter-акаунт Sotheby's

Картина Бенксі відсилає до полотна "Японський місток" ("Ставок з водяними ліліями") знаменитого живописця, одного із засновників імпресіонізму Клода Моне. Свій шедевр французький художник створив у 1899 році.

Картину Бенксі "Покажи мені Моне" продали на аукціоні майже за $10 млн Twitter-акаунт Sotheby's

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британський художник Бенксі презентував роботу, яку присвятив протестам проти поліцейської жорстокості та расизму в США. Нагадаємо, що вони почалися після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда.