Карпович про відносини з Прилучним: мама навчила не брати чужого

Відома російська актриса Мирослава Карпович раптово відповіла хейтерам на звинувачення про те, що вона зруйнувала шлюб Павла Прилучного та Агати Муценієце.

Також артистка подякувала всім близьких за підтримку в такий непростий момент її життя. Відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Я не розумію, як багато людей беруть на себе відповідальність за всі ті відра бруду, якими мене так рясно і щедро поливають. Грають в Богів і судять мене. Прошу Вас, пожалійте Ваші душі, Ви нічого не знаєте, і навіть уявити собі не можете, Бог сам мене розсудить, не забирайте у нього його роботу. Можу лише сказати, що совість моя чиста і так, моя Мама навчила мене не брати чужого. Нехай не всім земним жителям це видно, але зверху всі все відмінно розгледіли і в курсі моїх вчинків", – написала Карпович.

Артистка зазначила, що зараз в її житті дуже складний період, який їй потрібно пережити.

"Хочу подякувати всім моїм друзям і близьким за добрі слова та підтримку, тому як це ті люди, які знають, яка я людина по життю і сумнівів у них в мені немає і не було. І окремо хочу висловити свою світову вдячність тим, хто пише мені мантри з прокльонами, гнівні листи, коментарі, темні опуси і кислотні загрози. Звичайно, мені Вас шкода, що Ви так субліміруєте свою енергію, ну напевно якби Вас не було, баланс планети був би порушений, тому ще раз дякую Вам за балансізацію, так наша Земля не піде під крен", – підкреслила Мирослава.

Також вона додала, що як слова близьких, так і зловтіха хейтерів – роблять її неймовірно сильною людиною.

"Я вас всіх дуже люблю! Рівно як Друзів, так і Недругів. Кожен мій досвід, поганий чи хороший – це життєвий урок, добро мене гріє, зло загартовує. Тому зараз я просто тихо сиджу і спостерігаю за цим абсурдом. Ну раз таке пишуть, значить комусь це потрібно?! Тоді читайте і насолоджуйтеся, Дорогі Читачі, Любителі П'ятдесятьох відтінків Жовтого. Згодна, іноді хочеться легкого чтива для розминки мови, але не забувайте і про книги, вони теж неймовірно корисні, але вже для розуму, серця і душі! Тисну Ваші руки, хоч не вмію робити цього в листі. Шлю абсолютно кожному уздовж і поперек Планети свої ниточки добра! Нехай Вам прибуде з Світу по нитці! Бережіть себе, даруєте якомога більше любові своїм близьким, не забувайте любити себе, віддавайте всередині себе якомога більше місця добру, прагніть до світла, тепла, нехай Ваші очі сяють так, щоб це заражало тих, чиї очі давно згасли", – написала актриса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка "Татусеві дочок" Мирослава Карпович, якій приписують роман з актором Павлом Прилучним, відрізала волосся та стала блондинкою.