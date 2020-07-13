Карпович переїхала в особняк Прилучного і віддає накази його прислузі, – ЗМІ

Зірка серіалу "Татусеві дочки" Мирослава Карпович переїхала до заміського особняка актора Павла Прилучного, в якому він раніше жив з колишньою дружиною Агатою Муценієце.

Про це повідомляє видання "7 дней", посилаючись на слова сусідів артиста. За словами інсайдерів, Мирослава вже перевезла всі речі до Павла і взяла господарство у свої руки. Один із сусідів нібито чув, як актриса крикнула хатній робітниці: "Я тут господиня!"

"Вимагала, щоб слухалися тільки її, і виконували все, що вона захоче. Поводиться так, як ніби завжди тут жила. Але ж це не так", – цитує видання жителя заміського селища.

Мирослава Карпович (Instagram Мирослави Карпович)

Нагадаємо: Павло Прилучний і Агата Муценієце офіційно розлучилися 15 червня 2020 року. Вже незабаром в мережі з'явилися чутки про роман актора із зіркою "Татусеві дочок" Мирославою Карпович. Так, спочатку пару помітили біля одного з торгових центрів Москви, звідки вони вийшли з покупками. Пізніше їх сфотографували в Криму, де вони відпочивають разом з дітьми Павла й Агати.

Самі артисти інформацію про свій роман не підтверджують. Так, нещодавно Павло на особистій сторінці в Instagram звертався до людей з проханням перестати приписувати йому "неіснуючі історії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережі опублікували докази спільного відпочинку Павла Прилучний і Мирослави Карпович в Криму.