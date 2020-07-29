Карпович може знятися в новому сезоні "Мажора": зірка прокоментувала чутки

Ольга Веркалець Люди 17:30, 29.07.2020 Оновлено: 17:44, 29.07.2020

Нещодавно з'явилася інформація, що 34-річна зірка "Татусевих дочок" Мирослава Карпович з'явиться в четвертому сезоні серіалу "Мажор", прем'єра якого відбудеться у вересні. Проте актриса розвіяла чутки про участь у детективі.

Відзначимо, що в мережі користувачі навіть припустили, що дівчина спеціально закрутила роман із Павлом Прилучним, який має головну роль у "Мажорі", щоб домогтися нових кар'єрних висот, пише Teleprogramma.pro.

"Я від вас дізналася, якщо чесно, про свою участь у цьому проєкті. На кастинги не ходила. Я не знаю, може, у них будуть якісь іще проби, а може, не буде. Мені приємно, звичайно, що мені це приписують, але я до цього проєкту взагалі не маю жодного відношення", – розповіла Карпович у коментарі порталу.

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Super.ru

На питання, чи справді актриса зустрічається з Прилучним, зірка відповідати відмовилася навідріз: "Жодних слів я не буду говорити".

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