Карпович може знятися в новому сезоні "Мажора": зірка прокоментувала чутки
Карпович може знятися в новому сезоні "Мажора". Радіо "Комсомольская правда"
Нещодавно з'явилася інформація, що 34-річна зірка "Татусевих дочок" Мирослава Карпович з'явиться в четвертому сезоні серіалу "Мажор", прем'єра якого відбудеться у вересні. Проте актриса розвіяла чутки про участь у детективі.
Відзначимо, що в мережі користувачі навіть припустили, що дівчина спеціально закрутила роман із Павлом Прилучним, який має головну роль у "Мажорі", щоб домогтися нових кар'єрних висот, пише Teleprogramma.pro.
"Я від вас дізналася, якщо чесно, про свою участь у цьому проєкті. На кастинги не ходила. Я не знаю, може, у них будуть якісь іще проби, а може, не буде. Мені приємно, звичайно, що мені це приписують, але я до цього проєкту взагалі не маю жодного відношення", – розповіла Карпович у коментарі порталу.
Прилучний із Карпович відпочивали в Криму Super.ru
На питання, чи справді актриса зустрічається з Прилучним, зірка відповідати відмовилася навідріз: "Жодних слів я не буду говорити".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Чутки про роман Павла Прилучного і Мирослави Карпович з'явилися після його офіційного розлучення з Агатою Муценієце, яке відбулося в середині червня. Павло і Мирослава були разом помічені біля одного з торгових центрів Москви, звідки вийшли з покупками.
Потім артистів сфотографували в Криму – вони разом із дітьми Павла відправлялися кататися на яхті. Згодом друг Прилучного "злив" відео їхнього відпочинку з Карпович.
Самі Прилучний і Карпович інформацію про свій роман не підтверджують. Так, нещодавно Павло на особистій сторінці в Instagram звертався до людей з проханням перестати приписувати йому "неіснуючі історії".
Сусіди артиста нещодавно розповіли російським ЗМІ, що Карпович уже переїхала до заміського особняка Прилучного, в якому він раніше жив із Муценієце.