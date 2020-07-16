Карпович дала відсіч хейтерам на чутки про роман з Прилучним
Зірка "Татусевих дочок" Мирослава Карпович дала відсіч хейтерам, які вже декілька тижнів критикують її через роман з актором Павлом Прилучним.
34-річна знаменитість опублікувала пост в своєму Instagram-акаунті, який супроповодила провокаційними хештегами (щоб переглянути, доскрольте до кінця сторінки).
Карпович довго ігнорувала негатив з боку підписників, але все ж вирішила відреагувати на те, що відбувається. Актриса опублікувала нове фото з підписом "Іноді приємно слухати тишу". Також вона поставила кілька хештегів, які повністю відображали ставлення зірки до ситуації:
"#вашаведьма #бумерангинедорого #никаквадунесгорю #швабра #скелетина #мерзота #доска #поканеподохла #стремная #перваядала #убогая #аукнется #всехблагодарю #прилучницаразлучница".
Крім того, акторка закрила коментарі, щоб хейтери не могли знову розкритикувати її за особисте життя.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Чутки про роман Павла Прилучного і Мирослави Карпович з'явилися після його офіційного розлучення з Агатою Муценієце, яке відбулося в середині червня. Павло і Мирослава були разом помічені біля одного з торгових центрів Москви, звідки вийшли з покупками.
Потім артистів сфотографували в Криму – вони разом із дітьми Павла відправлялися кататися на яхті. Згодом друг Прилучного "злив" відео їхнього відпочинку з Карпович.
Самі Прилучний і Карпович інформацію про свій роман не підтверджують. Так, нещодавно Павло на особистій сторінці в Instagram звертався до людей з проханням перестати приписувати йому "неіснуючі історії".
Сусіди артиста нещодавно розповіли російським ЗМІ, що Карпович вже переїхала до заміського особняка Прилучного, в якому він раніше жив з Муценієце.