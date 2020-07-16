Карпович дала відсіч хейтерам на чутки про роман з Прилучним

Зірка "Татусевих дочок" Мирослава Карпович дала відсіч хейтерам, які вже декілька тижнів критикують її через роман з актором Павлом Прилучним.

34-річна знаменитість опублікувала пост в своєму Instagram-акаунті, який супроповодила провокаційними хештегами (щоб переглянути, доскрольте до кінця сторінки).

Карпович вже кілька тижнів страждає від критики хейтерів Сплетник

Карпович довго ігнорувала негатив з боку підписників, але все ж вирішила відреагувати на те, що відбувається. Актриса опублікувала нове фото з підписом "Іноді приємно слухати тишу". Також вона поставила кілька хештегів, які повністю відображали ставлення зірки до ситуації:

"#вашаведьма #бумерангинедорого #никаквадунесгорю #швабра #скелетина #мерзота #доска #поканеподохла #стремная #перваядала #убогая #аукнется #всехблагодарю #прилучницаразлучница".

Крім того, акторка закрила коментарі, щоб хейтери не могли знову розкритикувати її за особисте життя.

Скриншот Instagram Мирослава Карпович

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