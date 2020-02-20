"Моя законна самотність": Кароль зруйнувала міф про роман з Даном Баланом

Українська співачка Тіна Кароль, якій приписували роман з молдавським виконавцем Даном Баланом, натякнула на те, що у неї немає ніяких серйозних відносин.

Так, вона опублікувала в особистих Instagram-сторіз фото, яке підписала фразою про самотність. Зазначимо, що Кароль була зображена на ньому під час одного зі своїх концертів. Вона була одягнена в спокусливу сукню з паєтками, а загадковості цьому знімку надало приглушене світло в залі.

Дан Балан і Тіна Кароль Фото: perfecte.md

"Сцена – моя законна самотність", – підписала кадр співачка.

Тіна Кароль Фото: instagram/tina_karol

Нагадаємо: чутки про те, що між Тіною Кароль і Даном Баланом розгорівся любовний роман, почали ходити досить давно. Остаточним приводом для цього став виступ артистів на M1 Music Awards, де вони заспівали в дуеті пісню "Домой". Однак недавно Кароль в інтерв'ю програми "Слава+" заявила, що поки не готова до нових романів. А її син не готовий прийняти нового батька.

Дан Балан і Тіна Кароль Фото: instagram/tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль порадувала шанувальників новим спокусливим фото. На ньому зірка позувала в міні-сукні з дуже глибоким декольте, підставивши обличчя сонцю.

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