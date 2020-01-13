"Що ти робиш?" Кароль завела мережу пікантним фото на підлозі

Українська співачка Тіна Кароль завела шанувальників новим пікантним фото.
Так, на ньому зірка позувала лежачи на підлозі в чорному боді, продемонструвавши спокусливу фігуру. Відповідний знімок Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Тіна Кароль
Фото: instagram/tina_karol
Тіна Кароль у пікантній фотосесії
Фото: instagram/tina_karol
Користувачі мережі досить емоційно відреагували на публікацію Тіни.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Тіни Кароль, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.
Тіна Кароль повністю гола
Фото: instagram/tina_karol
Тіна Кароль показала "п'яту точку"
Фото: instagram/tina_karol
Тіна Кароль сексуально оголилася на камеру
Фото: instagram/tina_karol
Тіна Кароль у пікантній фотосесії
Фото: instagram/tina_karol
Спокуслива Тіна Кароль
Фото: instagram/tina_karol
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль потішила шанувальників новим спокусливим фото. На ньому зірка позувала в міні-сукні з дуже глибоким декольте, підставивши обличчя сонцю.
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