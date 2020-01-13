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13 січня • оновлено в 19:16
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"Що ти робиш?" Кароль завела мережу пікантним фото на підлозі

1.7т
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Українська співачка Тіна Кароль завела шанувальників новим пікантним фото.

Так, на ньому зірка позувала лежачи на підлозі в чорному боді, продемонструвавши спокусливу фігуру. Відповідний знімок Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль у пікантній фотосесії

Тіна Кароль у пікантній фотосесії

Фото: instagram/tina_karol

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Користувачі мережі досить емоційно відреагували на публікацію Тіни.

"Що ти робиш?" Кароль завела мережу пікантним фото на підлозі
"Що ти робиш?" Кароль завела мережу пікантним фото на підлозі
"Що ти робиш?" Кароль завела мережу пікантним фото на підлозі
"Що ти робиш?" Кароль завела мережу пікантним фото на підлозі
"Що ти робиш?" Кароль завела мережу пікантним фото на підлозі

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Тіни Кароль, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.

Тіна Кароль повністю гола

Тіна Кароль повністю гола

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль показала "п'яту точку"

Тіна Кароль показала "п'яту точку"

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль сексуально оголилася на камеру

Тіна Кароль сексуально оголилася на камеру

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль у пікантній фотосесії

Тіна Кароль у пікантній фотосесії

Фото: instagram/tina_karol

Спокуслива Тіна Кароль

Спокуслива Тіна Кароль

Фото: instagram/tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль потішила шанувальників новим спокусливим фото. На ньому зірка позувала в міні-сукні з дуже глибоким декольте, підставивши обличчя сонцю.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
россия москва
россия москва
а петь она может?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну а почему бы ей хорошо и не выглядеть чай не на заводе работает))))))))))
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