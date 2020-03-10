Кароль завела мережу еротичними фото в прозорому вбранні

Українська співачка Тіна Кароль розбурхала шанувальників спокусливим знімком. На ньому вона позувала в прозорому вбранні.
Відповідне фото Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Яка ж ви неймовірна", "Боже, краса неземна", "Які ноги!", "Кайфово", "Тіна, чудова", "Тіна - дві різні людини. На голосі стримується, а тут розкривається", - пишуть в мережі .
Зазначимо, що артистка часто публікує яскраві фото.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль завела мережу апетитними формами в білизні.
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