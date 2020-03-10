Головна Новини
10 березня • оновлено в 13:50
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Кароль завела мережу еротичними фото в прозорому вбранні

3.2т
Читати матеріал російською

Українська співачка Тіна Кароль розбурхала шанувальників спокусливим знімком. На ньому вона позувала в прозорому вбранні.

Відповідне фото Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Кароль завела мережу еротичними фото в прозорому вбранні

"Яка ж ви неймовірна", "Боже, краса неземна", "Які ноги!", "Кайфово", "Тіна, чудова", "Тіна - дві різні людини. На голосі стримується, а тут розкривається", - пишуть в мережі .

Кароль завела мережу еротичними фото в прозорому вбранні
Кароль завела мережу еротичними фото в прозорому вбранні
Кароль завела мережу еротичними фото в прозорому вбранні

Зазначимо, що артистка часто публікує яскраві фото.

Кароль завела мережу еротичними фото в прозорому вбранні
Кароль завела мережу еротичними фото в прозорому вбранні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль завела мережу апетитними формами в білизні.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги