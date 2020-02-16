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16 лютого • оновлено в 11:20
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Кароль засвітила пишні груди в сукні з величезним декольте

1.7т
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Українська співачка Тіна Кароль підкреслила апетитні форми вбранням з дуже глибоким вирізом.

Фотографії знаменитості, зроблені під час нового виходу, були опубліковані на сторінці артистки в Instagram.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Instagram @tina_karol

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Так, Тіна з'явилася на автограф-сесії у Львові. Для публічного заходу Кароль вибрала ефектну яскраво-червону сукню, головним акцентом якої стало екстремальне декольте.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Instagram @tina_karol

Глибокий виріз підкреслив пишні груди знаменитості. Завершенням образу став яскравий макіяж з червоними губами.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Instagram @tina_karol

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Instagram @tina_karol

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Instagram @tina_karol

Спокусливе вбрання зірки викликало захоплення у її шанувальників, які буквально засипали Тіну компліментами.

"Вау, сукня", "Найкраща", "Яка красива", "Сукня – вогонь", "Неймовірна", – писали користувачі.

Кароль засвітила пишні груди в сукні з величезним декольте
Кароль засвітила пишні груди в сукні з величезним декольте
Кароль засвітила пишні груди в сукні з величезним декольте
Кароль засвітила пишні груди в сукні з величезним декольте
Кароль засвітила пишні груди в сукні з величезним декольте
Кароль засвітила пишні груди в сукні з величезним декольте

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль порадувала шанувальників новим спокусливим фото. На ньому зірка позувала в міні-сукні з дуже глибоким декольте, підставивши обличчя сонцю.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
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Cachko Elena
Cachko Elena
трахх--нни-те ее уже кто то, бедная не знает уже что показать
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