Кароль засвітила пишні груди в сукні з величезним декольте

Українська співачка Тіна Кароль підкреслила апетитні форми вбранням з дуже глибоким вирізом.

Фотографії знаменитості, зроблені під час нового виходу, були опубліковані на сторінці артистки в Instagram.

Тіна Кароль Instagram @tina_karol

Так, Тіна з'явилася на автограф-сесії у Львові. Для публічного заходу Кароль вибрала ефектну яскраво-червону сукню, головним акцентом якої стало екстремальне декольте.

Тіна Кароль Instagram @tina_karol

Глибокий виріз підкреслив пишні груди знаменитості. Завершенням образу став яскравий макіяж з червоними губами.

Тіна Кароль Instagram @tina_karol

Тіна Кароль Instagram @tina_karol

Тіна Кароль Instagram @tina_karol

Спокусливе вбрання зірки викликало захоплення у її шанувальників, які буквально засипали Тіну компліментами.

"Вау, сукня", "Найкраща", "Яка красива", "Сукня – вогонь", "Неймовірна", – писали користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль порадувала шанувальників новим спокусливим фото. На ньому зірка позувала в міні-сукні з дуже глибоким декольте, підставивши обличчя сонцю.

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