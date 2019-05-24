Кароль засвітила груди на весіллі у Потапа і Каменських

Українська співачка Тіна Кароль продемонструвала груди на весіллі у репера Потапа і Насті Каменських. Так, для торжества артистка вибрала блискуче плаття з дуже глибоким декольте.
Фото і відео з заходу поділилися в соціальній мережі Instagram.
Тіна Кароль
Hochu.ua
Тіна Кароль
Скріншот з відео
Тіна Кароль
Скріншот з відео
Тіна Кароль
Скріншот з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 травня Потап порушив мовчанку щодо весілля. Він опублікував сенсаційне відео, де відкрито зізнався в любові.
Зірки українського шоубізу масово почали вітати музикантів у соціальних мережах.
З'явилися відео з офіційної церемонії, де показали, як Потап і Настя обмінялися обручками.
Також у мережі показали перший танець молодят після того, як вони принесли один одному клятви.
Дізнайся першим у нашому Instagram, коли у Меган Марк та принца Гаррі народиться дитина!