Кароль засвітила груди на весіллі у Потапа і Каменських

Українська співачка Тіна Кароль продемонструвала груди на весіллі у репера Потапа і Насті Каменських. Так, для торжества артистка вибрала блискуче плаття з дуже глибоким декольте.

Фото і відео з заходу поділилися в соціальній мережі Instagram.

Тіна Кароль Hochu.ua

Тіна Кароль Скріншот з відео

Тіна Кароль Скріншот з відео

Тіна Кароль Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

23 травня Потап порушив мовчанку щодо весілля. Він опублікував сенсаційне відео, де відкрито зізнався в любові.

Зірки українського шоубізу масово почали вітати музикантів у соціальних мережах.

З'явилися відео з офіційної церемонії, де показали, як Потап і Настя обмінялися обручками.

Також у мережі показали перший танець молодят після того, як вони принесли один одному клятви.

Дізнайся першим у нашому Instagram, коли у Меган Марк та принца Гаррі народиться дитина!