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Кароль засвітила груди на весіллі у Потапа і Каменських

44.2тЧитати матеріал російською

Українська співачка Тіна Кароль продемонструвала груди на весіллі у репера Потапа і Насті Каменських. Так, для торжества артистка вибрала блискуче плаття з дуже глибоким декольте.

Фото і відео з заходу поділилися в соціальній мережі Instagram.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Hochu.ua

Новини
Як виглядав весільний торт Потапа і Насті Каменських: яскраві фото та відео
Тіна Кароль

Тіна Кароль

Скріншот з відео

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Скріншот з відео

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Скріншот з відео

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Особи
Олексій Потапенко (Потап)Настя Каменських (NK)Тіна Кароль"Потап і Настя"
Місце
УкраїнаКиїв
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