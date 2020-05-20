Кароль засвітила груди на ніжному фото

Марія Дідик люди 17:59, 20.05.2020

Українська співачка Тіна Кароль розбурхала шанувальників спокусливим знімком. На ньому вона позувала в білому костюмі та без білизни.

Відповідне фото Кароль опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Яка гарна, просто неземна", "Гаряче", "Яка красива", "Неймовірна дівчинка", "Приголомшлива жінка", - коментують фото в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль вразила шанувальників спокусливим знімком. На ньому зірка позувала в білій подовженій сорочці на ліжку, продемонструвавши гарні ноги.

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