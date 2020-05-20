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20 травня • оновлено в 18:13
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Кароль засвітила груди на ніжному фото

1.4т
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Українська співачка Тіна Кароль розбурхала шанувальників спокусливим знімком. На ньому вона позувала в білому костюмі та без білизни.

Відповідне фото Кароль опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Кароль засвітила груди на ніжному фото

"Яка гарна, просто неземна", "Гаряче", "Яка красива", "Неймовірна дівчинка", "Приголомшлива жінка", - коментують фото в мережі.

Кароль засвітила груди на ніжному фото
Кароль засвітила груди на ніжному фото
Кароль засвітила груди на ніжному фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль вразила шанувальників спокусливим знімком. На ньому зірка позувала в білій подовженій сорочці на ліжку, продемонструвавши гарні ноги.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
Особа
Тіна Кароль
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