"Тіна, вбиваєш!" Кароль засвітила голі груди на гарячому фото

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка стала ведучою шоу "Танці з зірками", вразила мережу пікантним знімком.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в халаті на голе тіло, засвітивши пишні груди.

Тіна Кароль Фото з Instagram

Тіна Кароль в халаті на голе тіло Фото з Instagram

Шанувальники Кароль прийшли захват від її нової публікації. Вони засипали співачку компліментами.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Кароль часто балує шанувальників чуттєвими і спокусливими кадрами. Раніше вона продемонструвала розкішний знімок, на якому позувала в піджаку на голе тіло.

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