Кароль закликала українців залишатися вдома під час карантину
Українська співачка Тіна Кароль приєдналася до соціального проекту #залишайсявдома. Артистка звернулася до українців і закликала їх дотримуватися правил карантину.
Так, відео було опубліковано на сторінці Міністерства охорони здоров'я України в Facebook.
"Я сиджу на самоізоляції. Це тимчасова міра і вона врятує життя мільйонів людей. Це просте правило: просто залишитися вдома. До того ж, це прекрасна можливість приділити увагу своїм близьким", – сказала Тіна.
Примітно, що в кадрі разом зі співачкою з'явився і її син Веніамін, який прилетів з Лондона до України через пандемію коронавірусу.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Надя Дорофєєва та Володимир Дантес розповіли, як цікаво провести час на карантині. Крім того, вони закликали допомагати літнім людям.