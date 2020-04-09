Кароль закликала українців залишатися вдома під час карантину

Анна Міхно люди 08:00, 9.04.2020 Оновлено: 08:14, 9.04.2020

Українська співачка Тіна Кароль приєдналася до соціального проекту #залишайсявдома. Артистка звернулася до українців і закликала їх дотримуватися правил карантину.

Так, відео було опубліковано на сторінці Міністерства охорони здоров'я України в Facebook.

Тіна Кароль
Instagram @tina_karol

"Я сиджу на самоізоляції. Це тимчасова міра і вона врятує життя мільйонів людей. Це просте правило: просто залишитися вдома. До того ж, це прекрасна можливість приділити увагу своїм близьким", – сказала Тіна.

Примітно, що в кадрі разом зі співачкою з'явився і її син Веніамін, який прилетів з Лондона до України через пандемію коронавірусу.

Тіна Кароль з сином Веніаміном
Instagram @tina_karol

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Надя Дорофєєва та Володимир Дантес розповіли, як цікаво провести час на карантині. Крім того, вони закликали допомагати літнім людям.

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