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Кароль захопила мережу спокусливим образом на "Голосі країни"

1.2тЧитати матеріал російською

Українська співачка Тіна Кароль, яка є одним із тренерів вокального шоу "Голос країни", захопила мережу неймовірним образом під час виступу зі своїми підопічними Девідом Аксельродом і Андрієм Хайатом.

Артистка з'явилася перед глядачами в спокусливій сукні та із зачіскою. Відео опубліковане на офіційному Yiutube-каналі шоу.

Кароль захопила мережу спокусливим образом на "Голосі країни"

Скріншот з відео

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"Тіна повністю віддала пісню хлопцям. Ну а образ просто вогонь. Тіна реально не боїться експериментів. Цій жінці все пасує", "Круто Тіна виглядає". "Тіна неймовірна", "У Тіни класний образ, не такий нудний, як зазвичай", "Неймовірний образ Тіни", — пишуть в коментарях до відео.

Кароль захопила мережу спокусливим образом на "Голосі країни"
Кароль захопила мережу спокусливим образом на "Голосі країни"
Кароль захопила мережу спокусливим образом на "Голосі країни"
Кароль захопила мережу спокусливим образом на "Голосі країни"
Кароль захопила мережу спокусливим образом на "Голосі країни"
Кароль захопила мережу спокусливим образом на "Голосі країни"
Кароль захопила мережу спокусливим образом на "Голосі країни"

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська співачка і суддя вокального проекту "Голос країни-9" Тіна Кароль здійснила мрію дитини, яка поборола онкологічне захворювання. 8-річний Данило Чобанюк мріяв зустрітися і заспівати з артисткою. Хлопчик став гостем півфіналу шоу.

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Особа
Тіна Кароль
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