Кароль захопила мережу спокусливим образом на "Голосі країни"

Українська співачка Тіна Кароль, яка є одним із тренерів вокального шоу "Голос країни", захопила мережу неймовірним образом під час виступу зі своїми підопічними Девідом Аксельродом і Андрієм Хайатом.

Артистка з'явилася перед глядачами в спокусливій сукні та із зачіскою. Відео опубліковане на офіційному Yiutube-каналі шоу.

Скріншот з відео

"Тіна повністю віддала пісню хлопцям. Ну а образ просто вогонь. Тіна реально не боїться експериментів. Цій жінці все пасує", "Круто Тіна виглядає". "Тіна неймовірна", "У Тіни класний образ, не такий нудний, як зазвичай", "Неймовірний образ Тіни", — пишуть в коментарях до відео.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська співачка і суддя вокального проекту "Голос країни-9" Тіна Кароль здійснила мрію дитини, яка поборола онкологічне захворювання. 8-річний Данило Чобанюк мріяв зустрітися і заспівати з артисткою. Хлопчик став гостем півфіналу шоу.

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