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12 листопада • оновлено в 11:19
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Кароль вразила несподіваною зміною зовнішності: фото й відео

1.7т
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Популярна українська співачка Тіна Кароль розбурхала шанувальників несподіваною зміною образу. Так, артистка з'явилася на шоу "Танці з зірками" з короткою стрижкою.

Фото Кароль розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Кароль вразила несподіваною зміною зовнішності: фото й відео

instagram.com/tina_karol

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"Секс у чистому вигляді!" Кароль схвилювала фанатів голими грудьми
Кароль вразила несподіваною зміною зовнішності: фото й відео
Кароль вразила несподіваною зміною зовнішності: фото й відео

"Це не твій стиль", "Я сподіваюся, що це перука", "Це перука чи стрижка?", "Ти зовсім інша, не така, як у 2011 році", "Бомбічний образ", "Це розкішно! На кілька хвилин повернулася в минуле","Розкішна", – пишуть у мережі.

Кароль вразила несподіваною зміною зовнішності: фото й відео
Кароль вразила несподіваною зміною зовнішності: фото й відео
Кароль вразила несподіваною зміною зовнішності: фото й відео
Кароль вразила несподіваною зміною зовнішності: фото й відео
Кароль вразила несподіваною зміною зовнішності: фото й відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська співачка Тіна Кароль, яка стала ведучою шоу "Танці з зірками", порадувала шанувальників новим спокусливим фото. На знімку українська секс-бомба позувала у спокусливому міні з дуже глибоким декольте, підставивши обличчя сонцю.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Тіна Кароль
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