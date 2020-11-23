Кароль вперше станцювала на паркеті шоу "Танці з зірками" і викликала фурор в мережі

Українська співачка й ведуча шоу "Танці з зірками" Тіна Кароль в тринадцятому ефірі програми вперше станцювала на паркеті. Артистка разом з Юлією Саніною та Дмитром Жуком виконала гарячу румбу під композицію Lady in red Кріса де Бурга.

Так, на паркеті Тіна з'явилася в бежевому боді та прозорій спідниці в тон. Дивовижний виступ зіркового тріо судді шоу оцінили в максимальні 40 балів (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Тіна Кароль і Юлія Саніна Instagram "Танці з зірками"

До речі, Влад Яма відзначив танцювальну майстерність Кароль, заявивши, що нечесно так гарно танцювати.

"Тіна, так не чесно! Занадто гарно, щоб якось оцінювати та думати про те, що ми тут судді. Тут картонні глядачі почали оживати. Дмитре, вибач, але поруч з Тіною Юля почувається вільнішою. Я розчинився в цій румбі", – заявив Яма.

Тіна Кароль і Дмитро Жук Instagram Тіни Кароль

Тіна Кароль і Дмитро Жук Instagram Тіни Кароль

У мережі також прийшли в захват від виступу Кароль на шоу. Шанувальники зазначили, що хочуть бачити співачку як учасницю наступного сезону "Танців з зірками".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 13 випуску шоу "Танці з зірками" зіркові учасники вийшли на паркет з ведучими проєкту, а також виконали ще два танці в різних стилях. За результатами голосування шоу не покинула жодна з пар.