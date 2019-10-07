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8 жовтня • оновлено в 13:41
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Кароль, Винник, Полякова та інші: скільки українські зірки заробили на виборах в Раду

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Українські зірки традиційно масово виступали за політиків і партії під час парламентської кампанії 2019 року.

Рух "Чесно" підрахував, скільки грошей політики витратили на артистів. Так, Павло Зібров кілька разів виступав на підтримку кандидата-мажоритарника Анатолія Гунько з 209-го округу (Чернігівська область). Він співав у селі Іваниця 28 червня, в селі Лосинівка — 29 червня, в селі Вертіївка — 1 липня, а в селі Варва — 19 липня. Загалом Зібров отримав із виборчого фонду Гунько 30 тисяч гривень.

Павло Зібров

Павло Зібров

Фото з Instagram

Кароль, Винник, Полякова та інші: скільки українські зірки заробили на виборах в Раду

Фото: chesno.org

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Кандидат Артем Вітко (149-й округ на Полтавщині) влаштував для своїх виборців концерт Ольги Полякової за 43 тисячі гривень. Також співачка виступала 18 липня в Прилуках на підтримку кандидата Сергія Коровченко з 210-го округу і 21 червня в Волновасі на підтримку Дмитра Лубинця з округу № 60. Але згадок про цей концерт ні у звіті Коровченко, ні у звіті Лубинця немає, тому сума гонорару "королеви ночі" невідома.

Оля Полякова

Оля Полякова

Фото з Instagram

Кароль, Винник, Полякова та інші: скільки українські зірки заробили на виборах в Раду

Фото: chesno.org

Кароль, Винник, Полякова та інші: скільки українські зірки заробили на виборах в Раду

Фото: chesno.org

Висуванець "Слуги народу" Олексій Кузнєцов з округу № 106 (Луганська область) запрошував до виборців Тіну Кароль — вона отримала за концерт 138 тисяч гривень. І Олега Скрипку — він отримав 55 тисяч гривень. Зазначається, що Кароль також отримала 138 тисяч гривень за виступ на підтримку кандидата від "Слуги народу" в 107-му окрузі Олександра Сорокіна, але він так і не став депутатом.

Олег Скрипка та Тіна Кароль

Олег Скрипка та Тіна Кароль

Кароль, Винник, Полякова та інші: скільки українські зірки заробили на виборах в Раду

Фото: chesno.org

Не менш активним був і кандидат Антон Яценко, якого на виборах в черговий раз вибрали нардепом. На його користь співали Олег Винник, Ольга Полякова, Ольга Цибульська, DZIDZIO, кавер-групи "STAR-BAND" і "Komixy", групи "НеАнгели", "Тень солнца", "Debosh" і "Selfy". У звіті виборчого фонду кандидата зазначено, що на організацію цих заходів він витратив всього 5,3 млн грн.

Олег Винник, Ольга Полякова, Ольга Цибульська, DZIDZIO

Олег Винник, Ольга Полякова, Ольга Цибульська, DZIDZIO

Кароль, Винник, Полякова та інші: скільки українські зірки заробили на виборах в Раду

Фото: chesno.org

Крім того, нинішній лідер Аграрної партії України Михайло Поплавський напередодні виборів їздив в тур українськими містами з Олегом Винником. Вони відвідали не менше 10 міст. У звіті партії зазначено, що на їхні концерти там витратили 5, 2 мільйони гривень.

Михайло Поплавський і Олег Винник

Михайло Поплавський і Олег Винник

Фото: chesno.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український кліпмейкер і продюсер Алан Бадоєв розповів, скільки заробляють топові артисти країни.

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Особи
Тіна Кароль Павло Зібров Олег Винник Оля Полякова Олег Скрипка
Місце
Україна
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