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7 лютого • оновлено в 09:25
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"Просто вогонь": Кароль в халаті на голе тіло засвітила пишні груди

10.6т
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Українська співачка Тіна Кароль вразила шанувальників пікантним знімком, на якому засвітила голі груди.

Так, на ньому зірка позувала в одному лише халаті та рушнику на голові. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль в пікантній фотосесії

Тіна Кароль в пікантній фотосесії

Фото: instagram/tina_karol

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Зазначимо, що шанувальники в коментарях до публікації засипали співачку компліментами.

"Просто вогонь": Кароль в халаті на голе тіло засвітила пишні груди
"Просто вогонь": Кароль в халаті на голе тіло засвітила пишні груди
"Просто вогонь": Кароль в халаті на голе тіло засвітила пишні груди
"Просто вогонь": Кароль в халаті на голе тіло засвітила пишні груди

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Тіни Кароль, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Тіна Кароль засвітила голі груди

Тіна Кароль засвітила голі груди

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль сексуально позує на камеру

Тіна Кароль сексуально позує на камеру

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль повністю гола

Тіна Кароль повністю гола

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль в пікантній фотосесії

Тіна Кароль в пікантній фотосесії

Фото: instagram/tina_karol

Спокуслива Тіна Кароль

Спокуслива Тіна Кароль

Фото: instagram/tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль порадувала шанувальників новим спокусливим фото. На ньому зірка позувала в міні-сукні з дуже глибоким декольте, підставивши обличчя сонцю.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Юрий Коваленко
Юрий Коваленко
С каких пор второй размер стал пышной грудью.....
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