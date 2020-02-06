"Просто вогонь": Кароль в халаті на голе тіло засвітила пишні груди

Українська співачка Тіна Кароль вразила шанувальників пікантним знімком, на якому засвітила голі груди.

Так, на ньому зірка позувала в одному лише халаті та рушнику на голові. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Тіна Кароль Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль в пікантній фотосесії Фото: instagram/tina_karol

Зазначимо, що шанувальники в коментарях до публікації засипали співачку компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Тіни Кароль, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Тіна Кароль засвітила голі груди Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль сексуально позує на камеру Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль повністю гола Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль в пікантній фотосесії Фото: instagram/tina_karol

Спокуслива Тіна Кароль Фото: instagram/tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль порадувала шанувальників новим спокусливим фото. На ньому зірка позувала в міні-сукні з дуже глибоким декольте, підставивши обличчя сонцю.

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