Кароль у відвертій сукні спокусила шанувальників розкішною фігурою

Популярна українська співачка Тіна Кароль розбурхала шанувальників розкішним образом.

Серію відповідних знімків зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зокрема, вона позувала у блискучій срібній сукні-максі, що підкреслювала всі вигини тіла.

Родзинка вбрання полягала в тому, що спину вище попереку було відкрито, чим підкреслювалася тонка талія Кароль.

Кароль показала фігуру в блискучій сукні instagram / tina_karol

Шанувальники прийшли в захват від серії нових знімків, на яких співачка буквально сяяла.

"Гарна, мила жінка", "Гарна", "Чарівна сукня", "Рибка", "Сяєш", "Сукня шалена", "Господи, це бомба", – відреагували шанувальники.

Кароль - спокусливе фото instagram / tina_karol

Кароль у розкішній сукні - вид ззаду instagram / tina_karol

Тіна Кароль у блискучій сукні instagram / tina_karol

Тіна Кароль показала фігуру в відвертій сукні instagram / tina_karol

Тіна Кароль - спокусливе фото instagram / tina_karol

Тіна Кароль - фото instagram / tina_karol

Тіна Кароль instagram / tina_karol

Тіна Кароль показала гарну спину instagram / tina_karol

Як раніше писав OBOZREVATEL, раніше Кароль порадувала шанувальників новим спокусливим фото. На знімку українська секс-бомба позувала у спокусливому міні з дуже глибоким декольте, підставивши обличчя сонцю.

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