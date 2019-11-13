Кароль у відвертій сукні спокусила шанувальників розкішною фігурою

Популярна українська співачка Тіна Кароль розбурхала шанувальників розкішним образом.
Серію відповідних знімків зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зокрема, вона позувала у блискучій срібній сукні-максі, що підкреслювала всі вигини тіла.
Родзинка вбрання полягала в тому, що спину вище попереку було відкрито, чим підкреслювалася тонка талія Кароль.
Кароль показала фігуру в блискучій сукні
instagram / tina_karol
Шанувальники прийшли в захват від серії нових знімків, на яких співачка буквально сяяла.
"Гарна, мила жінка", "Гарна", "Чарівна сукня", "Рибка", "Сяєш", "Сукня шалена", "Господи, це бомба", – відреагували шанувальники.
Кароль - спокусливе фото
instagram / tina_karol
Кароль у розкішній сукні - вид ззаду
instagram / tina_karol
Тіна Кароль у блискучій сукні
instagram / tina_karol
Тіна Кароль показала фігуру в відвертій сукні
instagram / tina_karol
Тіна Кароль - спокусливе фото
instagram / tina_karol
Тіна Кароль - фото
instagram / tina_karol
Тіна Кароль
instagram / tina_karol
Тіна Кароль показала гарну спину
instagram / tina_karol
Як раніше писав OBOZREVATEL, раніше Кароль порадувала шанувальників новим спокусливим фото. На знімку українська секс-бомба позувала у спокусливому міні з дуже глибоким декольте, підставивши обличчя сонцю.
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