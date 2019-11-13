Головна Новини
13 листопада • оновлено в 22:50
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Краса

Кароль у відвертій сукні спокусила шанувальників розкішною фігурою

2.5т
Читати матеріал російською

Популярна українська співачка Тіна Кароль розбурхала шанувальників розкішним образом.

Серію відповідних знімків зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зокрема, вона позувала у блискучій срібній сукні-максі, що підкреслювала всі вигини тіла.

Родзинка вбрання полягала в тому, що спину вище попереку було відкрито, чим підкреслювалася тонка талія Кароль.

Кароль показала фігуру в блискучій сукні

Кароль показала фігуру в блискучій сукні

instagram / tina_karol

Новини
Кароль вразила несподіваною зміною зовнішності: фото й відео

Шанувальники прийшли в захват від серії нових знімків, на яких співачка буквально сяяла.

"Гарна, мила жінка", "Гарна", "Чарівна сукня", "Рибка", "Сяєш", "Сукня шалена", "Господи, це бомба", – відреагували шанувальники.

Кароль у відвертій сукні спокусила шанувальників розкішною фігурою
Кароль у відвертій сукні спокусила шанувальників розкішною фігурою
Кароль у відвертій сукні спокусила шанувальників розкішною фігурою
Кароль у відвертій сукні спокусила шанувальників розкішною фігурою
Кароль - спокусливе фото

Кароль - спокусливе фото

instagram / tina_karol

Кароль у розкішній сукні - вид ззаду

Кароль у розкішній сукні - вид ззаду

instagram / tina_karol

Тіна Кароль у блискучій сукні

Тіна Кароль у блискучій сукні

instagram / tina_karol

Тіна Кароль показала фігуру в відвертій сукні

Тіна Кароль показала фігуру в відвертій сукні

instagram / tina_karol

Тіна Кароль - спокусливе фото

Тіна Кароль - спокусливе фото

instagram / tina_karol

Тіна Кароль - фото

Тіна Кароль - фото

instagram / tina_karol

Тіна Кароль

Тіна Кароль

instagram / tina_karol

Тіна Кароль показала гарну спину

Тіна Кароль показала гарну спину

instagram / tina_karol

Як раніше писав OBOZREVATEL, раніше Кароль порадувала шанувальників новим спокусливим фото. На знімку українська секс-бомба позувала у спокусливому міні з дуже глибоким декольте, підставивши обличчя сонцю.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес Краса фотосессія фотографии
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги