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6 листопада • оновлено в 15:00
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"Секс у чистому вигляді!" Кароль схвилювала фанатів голими грудьми

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Популярна українська співачка Тіна Кароль вразила шанувальників пікантним знімком, на якому засвітила голі груди.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в одному лише халаті й рушнику на голові. Свій образ Кароль доповнила прикрасами на шиї та пальці.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль засвітила голі груди

Тіна Кароль засвітила голі груди

Фото: instagram/tina_karol

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Зазначимо, що шанувальники в коментарях до публікації засипали співачку компліментами.

"Секс у чистому вигляді!" Кароль схвилювала фанатів голими грудьми
"Секс у чистому вигляді!" Кароль схвилювала фанатів голими грудьми
"Секс у чистому вигляді!" Кароль схвилювала фанатів голими грудьми
"Секс у чистому вигляді!" Кароль схвилювала фанатів голими грудьми
"Секс у чистому вигляді!" Кароль схвилювала фанатів голими грудьми

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Тіни Кароль, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Тіна Кароль сексуально позує на камеру

Тіна Кароль сексуально позує на камеру

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль в пікантній фотосесії

Тіна Кароль в пікантній фотосесії

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль показала "п'яту точку"

Тіна Кароль показала "п'яту точку"

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль засвітила пишні груди

Тіна Кароль засвітила пишні груди

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль ефектно оголила спину

Тіна Кароль ефектно оголила спину

Фото: instagram/tina_karol

Спокуслива Тіна Кароль

Спокуслива Тіна Кароль

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль показала струнку фігуру

Тіна Кароль показала струнку фігуру

Фото: instagram/tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Кароль вразила мережу знімком в білизні, позуючи на ліжку.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
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Злой Гоша
Злой Гоша
Татьяна Григорьевна Либерман наступает на те же грабли что и все стареющие *звездочки* - отчаянно пытается удержать спонсоров
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Тиночка аппетитная сосочка, только где оголенная грудь???
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