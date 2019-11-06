"Секс у чистому вигляді!" Кароль схвилювала фанатів голими грудьми

Популярна українська співачка Тіна Кароль вразила шанувальників пікантним знімком, на якому засвітила голі груди.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в одному лише халаті й рушнику на голові. Свій образ Кароль доповнила прикрасами на шиї та пальці.

Тіна Кароль Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль засвітила голі груди Фото: instagram/tina_karol

Зазначимо, що шанувальники в коментарях до публікації засипали співачку компліментами.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Кароль вразила мережу знімком в білизні, позуючи на ліжку.

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