"Секс у чистому вигляді!" Кароль схвилювала фанатів голими грудьми

Популярна українська співачка Тіна Кароль вразила шанувальників пікантним знімком, на якому засвітила голі груди.
Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в одному лише халаті й рушнику на голові. Свій образ Кароль доповнила прикрасами на шиї та пальці.
Тіна Кароль
Фото: instagram/tina_karol
Тіна Кароль засвітила голі груди
Фото: instagram/tina_karol
Зазначимо, що шанувальники в коментарях до публікації засипали співачку компліментами.
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Фото: instagram/tina_karol
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Фото: instagram/tina_karol
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Фото: instagram/tina_karol
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Фото: instagram/tina_karol
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Фото: instagram/tina_karol
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Фото: instagram/tina_karol
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Фото: instagram/tina_karol
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Кароль вразила мережу знімком в білизні, позуючи на ліжку.
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