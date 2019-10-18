Кароль розбурхала шанувальників пишним бюстом: гарячі кадри

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка стала ведучою шоу "Танці з зірками", розбурхала шанувальників відвертим вбранням.

Вона позувала в сукні з дуже глибоким декольте, продемонструвавши пишні груди. Відповідні фото Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Образ Кароль вийшов дуже жіночним. Чорна відверта сукня в підлогу підкреслила всі вигини її тіла.

Тіна Кароль з глибоким декольте instagram/tina_karol

Новини Кароль без ліфчика приголомшила фанатів

"Дуже гарна", "Паливо", "Красуня", "Неймовірно гарна", "Кішечка", "Яка прекрасна", – відреагували шанувальники.

Тіна Кароль у відвертій сукні instagram / tina_karol

Тіна Кароль в розкішній сукні instagram / tina_karol

Тіна Кароль в сукні instagram / tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Кароль показала спокусливі кадри в іншій сукні. Родзинка полягала в тому, що крім декольте в ній був розріз між грудьми і пупком, який оголював тіло співачки.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся