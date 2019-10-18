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18 жовтня • оновлено в 19:22
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Кароль розбурхала шанувальників пишним бюстом: гарячі кадри

1.2т Читати матеріал російською

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка стала ведучою шоу "Танці з зірками", розбурхала шанувальників відвертим вбранням.

Вона позувала в сукні з дуже глибоким декольте, продемонструвавши пишні груди. Відповідні фото Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Образ Кароль вийшов дуже жіночним. Чорна відверта сукня в підлогу підкреслила всі вигини її тіла.

Тіна Кароль з глибоким декольте

Тіна Кароль з глибоким декольте

instagram/tina_karol

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"Дуже гарна", "Паливо", "Красуня", "Неймовірно гарна", "Кішечка", "Яка прекрасна", – відреагували шанувальники.

Тіна Кароль у відвертій сукні

Тіна Кароль у відвертій сукні

instagram / tina_karol

Тіна Кароль в розкішній сукні

Тіна Кароль в розкішній сукні

instagram / tina_karol

Тіна Кароль в сукні

Тіна Кароль в сукні

instagram / tina_karol

Кароль розбурхала шанувальників пишним бюстом: гарячі кадри
Кароль розбурхала шанувальників пишним бюстом: гарячі кадри
Кароль розбурхала шанувальників пишним бюстом: гарячі кадри

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Кароль показала спокусливі кадри в іншій сукні. Родзинка полягала в тому, що крім декольте в ній був розріз між грудьми і пупком, який оголював тіло співачки.

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Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
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