Кароль про особисте життя: я готова до нових стосунків. Відео

Українська співачка Тіна Кароль, яка у 2013 році втратила чоловіка Євгена Огіра, зізналася, що готова до нових відносин. Вона також розповіла, який чоловік може завоювати її серце.

Подробицями артистка поділилася в інтерв'ю для програми "Зірковий шлях". За словами Кароль, її новий обранець повинен володіти такими якостями, як благородність і самостійність (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я готова до нових відносин... Що чоловік повинен зробити, щоб привернути мою увагу? Просто бути шляхетним, бути чоловіком. Насправді нічого особливого не потрібно робити. Коли ти намагаєшся чогось сильно домогтися, знаєте, прям так "хочу, хочу", нічого не виходить. Коли ти перестаєш цього не тільки хотіти, але ставишся до цього з очікуванням та любов'ю – це обов'язково з тобою трапиться... Чоловік також повинен бути самостійним. це така рідкість", – вважає артистка.

Кароль зробила зізнання про особисте життя (Instagram Тіни Кароль)

Нагадаємо, Тіна Кароль та Євген Огір побралися у 2008 році, а через 5 років продюсер помер після затяжної боротьби з раком шлунка. Опорою в житті артистки став їхній син Веніамін.

Тіна Кароль та Євген Огір з сином. viva.ua

За цей час у зірки не було ніяких публічних відносин, а її роман з колегою по шоу "Голос країни" Даном Баланом досі залишається таємницею, адже жоден з артистів не підтвердив його офіційно. Однак недавно Кароль заявила, що в її житті з'явилося місце для чоловіка. Крім того, вона мріє стати мамою вдруге і хоче народити доньку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Тіна Кароль презентувала кліп-трилогію під назвою "Найти своих". Прем'єра мініфільму відбулася 18 вересня на офіційному YouTube-каналі артистки. У відеоряд увійшли три головні пісні з альбому співачки: "Найти своих", "Лодочка" та "Небо" .