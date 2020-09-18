Кароль презентувала щемливий кліп-трилогію і викликала захоплення в мережі

Популярна українська співачка Тіна Кароль презентувала кліп-трилогію під назвою "Найти своих".

Прем'єра мініфільму відбулася 18 вересня на офіційному YouTube-каналі артистки. У відеоряд увійшли три головні пісні з альбому співачки: "Найти своих", "Лодочка" і "Небо" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

У ролику, режисером якого виступив Стас Морозов, Кароль виконала роль героїні, якій люди довірили найпотаємніші секрети своїх душ. Для одних Тіна – рятувальний круг, для інших – справедливий вирок.

Кароль презентувала кліп-трилогію "Найти своих". пресслужба Тіни Кароль

Кароль презентувала кліп-трилогію "Найти своих". пресслужба Тіни Кароль

"Знайти своїх – це щастя, втратити – випробування. Але набуття "своїх" можливо тільки тоді, коли перестаєш шукати", – розповіла виконавиця.

Кароль презентувала кліп-трилогію "Найти своих". пресслужба Тіни Кароль

Шанувальники прийшли в захват від нової відеороботи Кароль. Своїми емоціями користувачі поділилися в коментарях.

"Найкраще, що я бачила за останній час. Тіна, пора знімати фільми", "З першої хвилини зачепило, душа летить... Просто супер, браво!", "Це втілення мистецтва в чистому вигляді", "Мурашки по шкірі! Просто неймовірно", "Дуже глибокі пісні. Прекрасно, як завжди", – написали люди.

Тіна Кароль – трилогія "Найти своих": дивіться відео онлайн

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що обкладинкою нового альбому Тіни Кароль під назвою "Найти своих" стала скульптура українського скульптора Володимира Цісарика. Вона була створена у вигляді портрета співачки, обрамленого в ангельські крила, які ледь торкаються кінчиком пера землі.